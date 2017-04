Un policía muere en tiroteo en los Campos Elíseos de París; el atacante fue abatido

(CNN) - Un agente de policía murió en un tiroteo en París el jueves en la noche y el atacante ha sido "abatido", según BFMTV, afiliada de CNN, citando al Ministerio del Interior.

BFMTV también informa que otro oficial de policía resultó gravemente herido y un hombre no identificado fue impactado por el "fuego cruzado". BFMTV no ha especificado si el hombre no identificado era atacante o un espectador.

Se escucharon alrededor de 12 disparos. La policía no ha confirmado la naturaleza del incidente.

La prefectura de policía de París aconseja evitar el sector y la avenida fue cerrada.

Este domingo hay elecciones en Francia.

Los Campos Elíseos es una icónica zona comercial de París. El buró de CNN está en esa calle. El palacio presidencial, el Elíseo, está a unas cuadras de distancia.

A un lado de la calle está el Arco del Triunfo y al otro la Plaza de la Concordia.

París estaba en estado de alerta por ataque.

El último incidente en París ocurrió el 18 de marzo de 2017, cuando fuerzas de seguridad mataron a un hombre que tomó el arma de un soldado en el aeropuerto de Orly. El hombre gritó "Estoy aquí para morir en nombre de Alá... Habrá muertes".