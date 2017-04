El caso del niño con autismo que fue arrestado en una escuela de Florida

(CNN) – Cuando John Haygood, un niño de 10 años que sufre de autismo, fue arrestado la semana pasada en una escuela de Florida (Estados Unidos), lo único que él repetía es que no entendía lo que estaba pasando. Así quedó registrado en un video que su madre, con manos temblorosas, grabó en su celular.

“No sé qué está pasando. No entiendo”, gritaba el pequeño. Las imágenes revelan que sus manos estaban esposadas en el momento en que dos oficiales lo llevan hasta el asiento trasero de un coche de policía.

Su mamá, Luanne Haygood, los siguió mientras seguía grabando el incidente. En el video, John parece muy angustiado y grita algunas blasfemias. También se puede oír como ella se dirige a los oficiales: ‘Perdonen, ¿tienen ustedes algún documento o algo que me puedan decir?”.

John es un alumno de la escuela Achievement Academy de Okeechobee, Florida, donde fue detenido por delitos graves de agresión contra un paraprofesional en un incidente que ocurrió durante octubre pasado. Supuestamente, el niño golpeó y pateó a su asistente entrenado, dejándole rasguños y marcas, según el reporte de la Oficina del Alguacil del condado de Okeechobee (PDF, por sus siglas en inglés).

Los hechos ocurrieron después de que John se estuviera comportando de una manera disruptiva en clase, lanzando bolas de papel por todo el salón y golpeando a otros estudiantes, continuó el informe. Su paraprofesional le pidió que se saliera un tiempo del aula de clase, pero John se negó. Y cuando el asistente entrenado intentó retirarlo, el pequeño lo atacó, agregó el documento de la PDF.

El reporte también registró que John presuntamente amenazó con matar al paraprofesional en un incidente previo. El 1 de noviembre de 2016, el profesor solicitó que el proceso continuara con los cargos criminales, ya que John “había tenido suficientes oportunidades para cambiar su comportamiento y no lo hizo”.

El trastorno del espectro autista es un desorden neurológico y del desarrollo que afecta la manera en que una persona se comporta, se comunica, interactúa con los demás y aprende. Muchos de los que sufren autismo, por ejemplo, son hipersensibles y no les gusta que los toquen, así como pueden molestarse por un pequeño cambio en la rutina.

En octubre, John fue expulsado del colegio Achievement Academy y ha estado terminando su trabajo escolar en casa desde ese momento, de acuerdo a lo reportado por la afiliada de CNN WPBF. El miércoles, el niño regresó a la escuela para presentar una prueba estandarizada, pero “no estaba obedeciendo y se rehusó a hacerla”, informó el reporte sobre el incidente.

Después de que John tuvo tiempo para la prueba, el Policía le notificó a Luanne que John tenía una orden judicial activa en su contra y debía ser arrestado, continuó el informe.

Entonces, el oficial le preguntó a John si estaría dispuesto a caminar hacia la patrulla y la respuesta del niño fue “no me toques, no me gusta que me toques”, añadió el documento. También se le puede oír haciendo comentarios similares en el video grabado por su madre.

Ese fue el momento en que John fue esposado y llevado a un centro de detención juvenil, donde debió pasar la noche. Al otro día, el niño apareció ante el tribunal por los cargos de ataque contra su paraprofesional y después fue dejado en libertad. Sin embargo, el próximo 11 de mayo deberá asistir de nuevo a la corte, según informó WPBF.

Este martes, Luanne publicó en su perfil de Facebook que obtuvo copias de los registros policiales de John.

El informe del incidente también señaló que Luanne pensó que los cargos contra su hijo se habían anulado. Además, el distrito escolar le envió a CNN una declaración este viernes indicando que el paraprofesional solicitó que la acusación no siguiera su curso.

“Yo presenté estos cargos para que su madre fuera consciente de que él necesita ayuda adicional. Y creo que en este momento eso ya quedó claro”, escribió el asistente entrenado sobre John en una copia de la solicitud para abandonar los cargos.

Sin embargo, la fiscal Ashley Albright sostuvo que los cargos no han sido eliminados. Una vez que el paraprofesional los solicitó, el proceso legal empezó su curso.

"En cualquier caso criminal, es el estado de Florida contra la persona que está siendo acusada", aseguró Albright, quien este miércoles se reunió con el paraprofesional que solicitó los cargos. Albright agregó que en vez de buscar una acusación criminal, este caso será abordado "no judicialmente".

"En este caso, no estamos tratando de darle un registro criminal ni nada por el estilo", aseguró la fiscal sobre John. "El objetivo es conseguir que el Departamento de Justicia Juvenil y el estado de Florida proporcionen alguna ayuda adicional y asesoría para él”, insistió.

El distrito escolar le envió un comunicado a CNN en el que aseguraba que ha sido un procedimiento el hecho de invitar a los estudiantes a tomar las pruebas estandarizadas y que no le pediría a uno de sus alumnos “que fuera a una de nuestras escuelas con el único propósito de arrestarle”. Y añadió que: “el distrito asiste a los estudiantes rutinariamente mediante la prestación de servicios de nuestro analista certificado de comportamiento, consejeros de salud mental con licencia, trabajadores sociales y psicólogos”.

Ann Abramowitz, profesora de psicología en la Universidad Emory de Atlanta, sin conocimiento cercano de la situación, explicó que varios estudiantes con autismo tienden a beneficiarse de ciertos tipos de estrategias de disciplina cuidadosamente planeadas. Esas estrategias, continuó, incluyen mantener un ambiente tranquilo y ordenado, así como un calendario para el estudiante, y la prevención de cualquier brote de angustia, ira o agresión, sostuvo.

“Se trata de mantener a los niños involucrados para evitar brotes, porque una vez que se producen pueden ser muy difíciles de manejar y pueden llevar a situaciones donde excede la capacidad de la escuela para manejar el comportamiento", dijo Abramowitz. También señaló que no sabe “realmente cómo ponerle esposas sería útil para un niño y por supuesto parece intuitivamente obvio que podría resultar traumático”.