Qué es un 'Knowmad' y por qué debes serlo para encontrar empleo

Una gran parte de la población todavía no entiende que el mundo ha cambiado, asegura la autora

Ciudad de México (Expansión) - Conocido como el profesional del siglo XXI, el 'knowmad' –nómada del conocimiento– es un individuo que, ante las exigencias de un mercado laboral hiperdigitalizado, desarrolla una serie de destrezas y habilidades que le permiten asegurar su empleabilidad.

Este tipo de colaboradores que, según Raquel Roca, periodista y autora del libro ‘Knowmads, los trabajadores del futuro’, representarán 45% de la fuerza laboral en 2020, se caracterizan por sus altos niveles de innovación, colaboración y manejo de herramientas tecnológicas.

“Los nómadas digitales son personas flexibles, que valoran su libertad en cuanto a la gestión de su tiempo y su trabajo; son creativos y están en constante búsqueda de medios para compartir su conocimiento y sumar aliados. Apuestan por el 'do it yourself' sin temor a aprender haciendo”, explica Roca.

Este perfil profesional nace en Estados Unidos y se contagia rápidamente a Europa y Asia. Sin embargo, el mercado latinoamericano se resiste a la transformación. La también académica del IEDE Business School menciona que, hasta ahora, la mentalidad emprendedora e innovadora que caracteriza a los individuos de la región no ha sido suficiente para lograr una evolución.

“Hay muchas caminos que recorrer. Una gran parte de la población todavía no entiende que el mundo ha cambiado y lamentablemente, en los próximos años, se van a enfrentar a una gran realidad”, menciona la autora del libro ‘Knowmads, los trabajadores del futuro’, quien ofrece un decálogo de recomendaciones para adoptar esta nueva mentalidad.

1. No te justifiques con la edad

Ser nómada no es sinónimo de juventud, la edad no es una excusa para adquirir habilidades tecnológicas y de innovación.

2. Genera ideas

Conviértete en una persona imaginativa, que inventa en lugar de acatar órdenes y es más proactiva que reactiva.

3. Elimina las fronteras

Utiliza la tecnología para trabajar desde cualquier parte del mundo y relaciónate con diferentes grupos sociales, económicos, políticos y culturales.

4. Experimenta y fracasa

El afán de conocimiento y experimentación deben llevarte a la continua experimentación que, lógicamente, no está exenta de errores.

5. Nunca trabajes

Que tu oficio no se vuelva una actividad obligatoria, disfruta lo que haces para ganarte la vida.

6. Preocúpate por las personas

Comparte tus conocimientos con el resto de tus compañeros, transmíteles lo que sabes y aprende de lo que ellos tienen para enseñarte.

7. Sé un alfabeta digital

Conoce y utiliza las nuevas tecnologías, aprende sobre su funcionamiento y replícalo en tus actividades cotidianas.

8. Adáptate y resuelve problemas

Utiliza tu creatividad y las herramientas que tienes a tu alcance para convertirte en una persona versátil y capaz de solucionar crisis y conflictos.

9. Crea redes

Conéctate con personas, ideas y organizaciones, descubre nuevos canales para obtener información y compártela.

10. Sé responsable de ti mismo

No dejes en manos de nadie tu propia evolución profesional, autogestiona tu trabajo y cumple con tus actividades.