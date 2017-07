Al menos 12 heridos tras episodio de violencia en la sede del Congreso de Venezuela

(CNN Español) - El día de la celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela, seguidores del oficialismo se instalaron a las afueras de la Asamblea Nacional. Dicen que se quedarán por 6 horas bloqueando la entrada y salida.



Grupos violentos ingresaron al Congreso, causando enfrentamientos entre los simpatizantes de Maduro y los diputados de la oposición.

7 trabajadores de la asamblea y 5 congresistas resultaron heridos, según el presidente de la asamblea Julio Borges.

Imágenes del lugar muestran a varios heridos y peleas en el lugar.

Mientras en canales como Vivo Play se transmite la tensa situación en el Congreso, en el canal VTV, oficialista, se pueden ver imágenes de los desfiles preparados para conmemorar la independencia.

La diputada Delsa Solorzano publicó fotografías de las paredes de la AN ensangrentadas y la herida del diputado de Grazia:

Antes de finalizar los actos de conmemoración de la declaratoria de independencia, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro condenó la violencia en la Asamblea Nacional.

“Mientras se desarrollaba este imponente, brillante, hermoso, evento cívicomilitar, de brillo total de independencia, han ocurrido unos hechos extraños. Siempre extraños donde está la oposición. En la puerta este y algunos pasillos de la Asamblea, algunos de sus jardines, unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos. Hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca complice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. Paz. Quiero paz para Venezuela. No acepto violencia de nadie. Que lo sepa el mundo y lo sepa el pueblo. Somos un pueblo ejemplar de valores y de paz", afirmó el mandatario.