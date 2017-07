Estos son los políticos presos en Venezuela

(CNN Español)– Leopoldo López ya está en casa. El líder opositor salió de Ramo Verde después de más de tres años después de que se le concediera casa por cárcel. Pero en Venezuela hay cientos de políticos presos que no se llaman Leopoldo López y que pasan sus días en penales o privados de la libertad en sus casas.

Según la ONG Foro Penal Venezolano, en Venezuela en este momento hay 431 "presos políticos". De ellos, 346 han sido detenidos como producto de manifestaciones contra el gobierno.

La oposición los llama presos políticos, pero la justicia venezolana asegura que son políticos que están presos.

El pasado sábado, el Ministerio Público solicitó revisar las medidas contra Antonio Ledezma, Lorent Saleh y Daniel Ceballos.

Estos son los casos más destacados:

Leopoldo López

Exalcalde del municipio de Chacao y fundador del partido Voluntad Popular, uno de los principales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En el 2008, el entonces presidente Hugo Chávez le prohibió lanzarse a cargos de elección popular, acusándolo de corrupción y de malversación de fondos públicos. López llevó su pleito incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que falla a su favor y determina que sus derechos fueron violados, sentencia que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela.

El 24 enero del 2012 se retiró de la contienda presidencial a favor de Henrique Capriles Radonski, del partido Primero Justicia. El 13 de febrero del 2014, un tribunal venezolano emitió una orden de arresto en su contra, luego de que al menos tres personas fueron asesinadas durante una protesta antigubernamental en Caracas. Las autoridades lo señalaron de ser responsable de la violencia generada en esas protestas. Fue acusado de conspiración, asesinato y terrorismo, cargos en los que siempre defendió su inocencia. Cinco días después, se entregó a las autoridades.

El 4 de abril del 2014, la Fiscalía venezolana lo acusó formalmente de instigación pública a delinquir, daño patrimonial, incendio premeditado de edificio público y conspiración, cargos de los que se declara inocente.

El 10 de septiembre del 2015 fue declarado culpable y sentenciado a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión.

El 3 de mayo pasado, se publicó un video para disipar dudas sobre su estado de salud. El pasado 8 de julio, Leopoldo López fue beneficiado con una medida de casa por cárcel por "problemas de salud".

Antonio Ledezma

El 19 de febrero del 2015, este experimentado político de carrera, por entonces alcalde metropolitano de Caracas, fue arrestado por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras habérsele involucrado en una intentona de conspiración contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según le dijeron fuentes a CNN por aquel entonces.

El 15 de febrero del 2016, la Fiscalía solicitó una sentencia de 16 años de cárcel tras imputarlo por conspiración y asociación para delinquir, cargos de los que proclamó su inocencia. Ledezma fue cobijado con la medida de casa por cárcel gracias a una medida humanitaria debido a su estado de salud.

Daniel Ceballos

Este dirigente de Voluntad Popular, el mismo partido de Leopoldo López, fue arrestado el 19 de marzo de 2014 en El Rosal, municipio Chacao, estado Miranda. El 11 de agosto del 2015, un tribunal de Caracas acordó una medida cautelar de arresto domiciliario para el exalcalde de San Cristóbal (estado Táchira).

A Ceballos se le acusó de rebelión y agavillamiento (concierto para delinquir) vinculados con los hechos de violencia ocurridos entre febrero y marzo de 2014 en San Cristóbal, cargos de los que él se ha declarado inocente. El 27 de agosto del 2016 le fue revocado el arresto domiciliario y fue llevado por efectivos del Sebin al penal "26 de Julio", de San Juan de los Morros, estado Guárico, luego de que, según el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, se descubriera un plan de fuga.

Su esposa, Patricia Gutiérrez de Ceballos, es la actualmente alcaldesa de la capital del estado Táchira.

Lorent Saleh

El líder estudiantil y político venezolano fue detenido en Colombia y deportado a Venezuela el 5 de septiembre del 2014. Actualmente se encuentra recluido en la sede del Sebin conocida como el Helicoide, en Caracas.

El Ministerio Público lo acusó el 24 de octubre del 2014 de intimidación al orden público, incertidumbre pública y divulgación de información falsa. Antes se le había acusado de conspiración a la rebelión. Familiares de Saleh han proclamado su inocencia.

Gabriel Valles

Detenido en Colombia y deportado a Venezuela en la misma fecha que Lorent Saleh. Se encuentra, al igual que Saleh, en el Helicoide. El Ministerio Público lo acusó de conspiración a la rebelión. Personas cercanas a él, como en el caso de Saleh, también han asegurado que él es inocente.

Delson Guárate

Este alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry (estado Aragua) y dirigente de Voluntad Popular fue arrestado por el Sebin el 2 de septiembre del 2016. Se le acusa de porte de un arma de guerra, asociación para delinquir y contravención de planes de ordenación del territorio (disposición indebida de residuos o desechos sólidos). Actualmente se encuentra detenido en el Helicoide. Se ha declarado inocente.

Yon Goicoechea

Este integrante de Voluntad Popular, egresado de la Universidad de Columbia, fue detenido por el Sebin el 29 de agosto del 2016 y permanece recluido en el Helicoide. Los delitos que se le imputan son detentación (porte) de armas explosivas y asociación para delinquir.

Según Foro Penal Venezolano, en su audiencia de presentación el 2 de septiembre del 2016, Goicoechea manifestó: "Nunca, jamás, he tocado un arma. Nunca, jamás, he abrazado una idea de lucha distinta a la de la no violencia".