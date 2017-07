6 claves para entender el plebiscito convocado por la oposición venezolana

(CNN Español) - ¿Por qué irán este domingo a las urnas los venezolanos? ¿Qué eligen? ¿Quiénes hicieron la convocatoria? ¿Tiene carácter vinculante?

Esto es todo lo que debes saber sobre la consulta popular propuesta por la oposición venezolana para este 16 de julio:

¿Quiénes y cuándo lo convocaron?

El plebiscito fue convocado por la coalición de partidos de la oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el 3 de julio pasado.

La oposición invoca los artículos 5, 333 y 350 de la Constitución y busca demostrar, con la consulta, la oposición de los venezolanos a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro como la mejor vía para devolverla la paz a Venezuela.

El artículo 5 dice que "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público".

El artículo 333 reza que "todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento" de la efectiva vigencia de la Constitución.

Y el artículo 350 afirma que "el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".

Amparados en todo ello, los líderes de la oposición alegan ahora un desconocimiento del Gobierno.

Quienes proponen este plebiscito rechazan que la Asamblea se convoque sin la realización de una consulta popular previa y critican el mecanismo de elección de los que serían sus miembros, pues no involucraría el voto popular, como sí sucedió cuando el fallecido presidente Hugo Chávez convocó una Asamblea que redactó la actual Constitución de 1999.

MIRA: Plebiscito en Venezuela: ¿algún efecto político o solo simbólico?

¿Qué les preguntarán a los venezolanos?

La coalición de partidos de la oposición pide responder con “sí” o “no” tres preguntas relacionadas con los siguientes temas:

Rechazo y desconocimiento de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano.

Solicitud a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora).

Aprobación para proceder a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, mediante la realización de elecciones generales y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional.

¿Quiénes podrán votar y dónde?

Según un comunicado de la MUD, podrán participar todos los venezolanos mayores de 18 años que estén inscritos en el Consejo Nacional Electoral, incluso quienes están en el exterior.

La actividad se realizará en 2.030 centros de votación ubicados en 536 ciudades de Venezuela y otros 69 países del mundo. Los organizadores aseguran que contará con la ayuda de unos 50.000 voluntarios en las 15.000 mesas que se dispondrán en esos centros.

La jornada se llevará a cabo entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde y tendrá observadores internacionales, entre ellos los expresidentes Laura Chinchilla, de Costa Rica; Vicente Fox, de México, y Andrés Pastrana, de Colombia.

LEE: Fiscal Ortega denuncia que el TSJ bloquea investigación de Odebrecht en Venezuela

¿Es vinculante?

No. Tiene un carácter simbólico. El objetivo principal de la oposición es ponerle números a lo que afirma es el rechazo mayoritario del pueblo venezolano a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro.

Según los organizadores, la realización del plebiscito del próximo domingo es un acto de desobediencia civil contra el Gobierno. De ahí que piensen hacerla sin el apoyo del poder electoral.

De acuerdo el artículo 293 de la Constitución de Venezuela, el poder electoral, en cabeza del CNE, es el en cargado de "la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos".

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, desconoce la realización del plebiscito convocado por la oposición y dijo que este domingo solo habrá una actividad electoral en el país: el simulacro de votación de cara a la Constituyente convocado por Maduro.

#CNE cabe acotar que los únicos eventos con validez en procesos electorales serán realizados por nuestro ente. 16 de julio, simulacro ANC. — Tibisay Lucena (@Tibisay_Lucena) July 12, 2017

“Lo otro bueno, eso es parte de lo que es una estrategia política, es parte de una actividad para la agitación política, como puede ser una manifestación, una marcha, una concentración o las mismas barricadas”, afirmó Lucena este miércoles, en un evento ante el cuerpo diplomático.

LEE: 100 datos en 100 días de protestas en Venezuela

¿Qué dice el gobierno de Venezuela sobre este plebiscito?

El oficialismo asegura que el plebiscito de la oposición es ilegal y busca generar violencia en el país. Varias voces desde el Gobierno han dejado claro que la Asamblea Constituyente, de carácter supraconstitucional y con suprapoderes, será una realidad pase lo que pase y traerá consigo cambios que consideran necesarios para restablecer la paz en Venezuela.

El diputado Pedro Carreño advirtió, por ejemplo, que intentará frenar en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el proceso convocado por la oposición y así suspender sus posibles efectos.

¡Entérese! Psuv introducirá ante TSJ recurso contra el fulano "plebiscito" opositor https://t.co/bzMNiJjsYw #9Jul pic.twitter.com/ereXLkO69g — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) July 12, 2017

¿Qué podría pasar durante la realización del plebiscito?

La oposición venezolana ha mostrado su preocupación por la seguridad de la consulta popular, dado que no cuenta con el apoyo del poder electoral ni de las Fuerzas Armadas y se realizará en medio de la agitación social y política que se vive en Venezuela desde hace más de tres meses, que ha sacado a protestar a las calles del país a miles de personas, en manifestaciones que en muchos casos han terminado en violencia y ya han dejado más de 90 personas muertas, según cifras oficiales del Ministerio Público.

Además, el contralor general Manuel Galindo afirmó que convocar un plebiscito podría incluso acarrear responsabilidades de carácter penal, civil y administrativo.

Los opositores organizadores de esta consulta popular no han explicado cómo tendrán acceso al censo electoral del CNE y aún no está claro cómo asegurarán que no se repitan votos o no vote gente que no puede votar (menores de edad, por ejemplo). Son equipos técnicos de la MUD los que supervisarán el proceso.

Con información de Osmary Hernández, de CNN en Español, desde Caracas.