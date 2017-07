A dónde va la élite de Corea del Norte a comprar bienes de lujo prohibidos

(CNN) - Puedes comprar cualquier cosa que tu corazón desee en esta tienda de Corea del Norte: whisky premium, joyas, perfumes, un saxofón...

Pero hay una trampa.

La tienda departamental sólo acepta efectivo. Y los beneficios podrían ir a un programa ilegal de armas nucleares.

Nuevas imágenes publicadas como parte de una investigación de un año de NK Pro, un grupo de monitoreo independiente de Corea del Norte, muestra lo que se puede comprar en dos lujosas tiendas de Pyongyang.

En la mayor parte del campo, los norcoreanos viven en la pobreza, según grupos humanitarios. Pero en la capital, claramente hay dinero para gastar.

"Vi a norcoreanos pagando con billetes de 100 dólares por artículos que cuestan más de 2.000 dólares", dijo un alto diplomático occidental que estuvo en Pyongyang y visitó las tiendas hace varios años.

Alguien con la moneda estadounidense podía comprar allí, dijo.

Prohibido por las sanciones, sigue entrando

El mundo está acostumbrado a intentar mantener algunos bienes fuera de Corea del Norte.

La tecnología de misiles y hardware militar fueron prohibidos por las sanciones de las Naciones Unidas.

Pero ante la marcha constante del régimen hacia el armamento nuclear, el Consejo de Seguridad de la ONU también prohibió las importaciones de bienes lujo, como automóviles de carreras, perlas, artículos deportivos y relojes costosos.

Pero si lo que querían era castigar a la élite gobernante, no parece estar funcionando. Varios de los artículos en venta que aparecen en las fotos de NK Pro están prohibidos.

Hay un estante entero dedicado a los productos de Montblanc, la marca de lujo alemana, incluyendo un reloj con un precio de más de 4.000 dólares (a las tasas oficiales de conversión).

Richemont, la compañía propietaria de la marca Montblanc, dijo a CNN que no negocia en países sancionados ni vende en Corea del Norte.

"Las importaciones a las que se está refiriendo podrían vincularse a actividades no autorizadas y/o involucrar productos falsificados y/o de segunda mano", dijo en un comunicado.

Funcionarios de embajadas norcoreanas y otras élites son conductos bien conocidos de artículos de lujo hacia la capital. También hay evidencia de que comerciantes extranjeros están involucrados.

Pero, ¿por qué el régimen estaría dispuesto a enfrentar todos los problemas de llevar bienes de lujo a Pyongyang?

El líder norcoreano Kim Jong Un quiere mantener a la élite gobernante leal con edulcorantes, dice Kim Kwang Jin, un desertor que ayudó a financiar importaciones ilícitas hacia Corea del Norte.

Pero Kim Kwang Jin dice que hay otra razón.

Los fondos ilegales de Kim

"Ganan mucho dinero en efectivo en estas lujosas tiendas y reasignan estos dólares a sus prioridades, como el programa nuclear y de misiles", dijo. "Las ventas de bienes de lujo les ayudan a construir más misiles y materiales nucleares".

En los últimos meses, el régimen avanza aparentemente imparable en su objetivo de desarrollar un misil balístico intercontinental capaz de llegar a Estados Unidos continental.

Desarrollar misiles es un trabajo costoso.

Kim Kwang Jin dice que las tiendas de lujo son parte de la secreta Oficina 39, un grupo que el gobierno de EE.UU. describe como un fondo empleado por el régimen con fines ilegales.

"Ellos controlan los grandes almacenes y los mejores hoteles y de la industria de servicios en Pyongyang", dijo, y añadió que los dólares de los turistas se canalizan directamente a la Oficina 39.

No está claro realmente cuánto dinero llega desde las tiendas de lujo a la Oficina 39, pero cuando se agrega el turismo, el negocio del oro, la electrónica y toda una gama de los demás negocios que gestiona el fondo, dice Kim Kwang Jin, todo suma.

Dice que la Oficina 39 ha crecido sustancialmente en los últimos años, y ahora recauda cientos de millones de dólares, a pesar del endurecimiento de las sanciones, y los países necesitan hacer más para detener sus operaciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que la Oficina 39 gestiona una extensa y enrevesada serie de empresas, instituciones financieras y esquemas de financiamiento para ayudar a financiar el régimen.

Iniciada en los años 70 durante el gobierno de Kim Il Sung, el abuelo del actual líder, es probablemente mejor pensar en la Oficina 39 como una empresa familiar, no como una operación gubernamental.

"Es el negocio de la familia Kim, no pertenece al gabinete, no pertenece al control estatal", dice Kim, quien desertó hace más de 10 años, pero sigue de cerca a Corea del Norte como parte de un think thank relacionado con el gobierno surcoreano.

Siguiendo el dinero

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido perseguir ese dinero como parte de su gran estrategia para combatir la amenaza planteada por Corea del Norte.

"La acción global es necesaria para detener una amenaza global", dijo el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, a principios de este mes. "Cualquier país que invite a trabajadores de Corea del Norte, proporcione beneficios económicos o militares o no aplique plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU está ayudando e incitando a un régimen peligroso".

La declaración de Tillerson se produjo tras las acusaciones de que el Banco Chino de Dandong estaba actuando como canal para la supuesta actividad ilícita de Corea del Norte.

"Cortaremos el dinero a Corea del Norte hasta que se comporten adecuadamente", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

Joshua Berlinger y KJ Kwon contribuyeron a este informe.