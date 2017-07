Abren investigación contra campaña de Óscar Iván Zuluaga por caso Odebrecht

(CNN Español) - El Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) abrió investigación administrativa y formuló cargos contra la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga en el caso de presuntos ingresos de provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, que está en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina.



Así lo informó el CNE a través de un comunicado este lunes en el que afirma que investigará los presuntos aportes de la brasileña a la campaña de 2014 de Zuluaga, del partido Centro Democrático, y por qué no se reportaron a los entes electorales correspondientes.

El pasado 13 de julio la Fiscalía General de Colombia afirmó en dos cartas al CNE que tiene elementos y documentos que le permiten concluir "certeramente" que la constructora brasileña Odebrecht asumió costos en las campañas presidenciales del ahora presidente Juan Manuel Santos y el entonces candidato Óscar Iván Zuluaga en 2014.

En esas cartas la Fiscalía instaba al CNE a tomar una decisión pronto para no permitir que el proceso caducara el 15 de julio, según lo establecido. No obstante, según le dijo a CNN en Español Armando Novoa, magistrado del CNE apartado de la investigación de Odebrecht, la Procuraduría General envió una comunicación que establece una hipótesis distinta para los términos de caducidad, por lo que este lunes 17 el CNE pudo abrir formalmente la investigación contra la campaña.

Sobre la campaña de Zuluaga la Fiscalía afirmó que Odebrecht destinó 1,6 millones de dólares. Sobre la de Santos afirma que recibió un millón de dólares.

CNN en Español habló con miembros del partido Centro Democrático quienes afirmaron que Zuluaga no se va a pronunciar sobre la investigación por el momento.

El 13 de julio cuando se dio a conocer el pronunciamiento de la Fiscalía, Zuluaga tuiteó diciendo que ha colaborado con la investigación y que no busca que caducara el proceso:

Por parte de la campaña de Santos, CNN en Español se comunicó con la Presidencia quienes afirmaron que por el momento no se pronunciarán sobre este hecho y recordaron que el 14 de marzo el presidente Santos pidió perdón por los fondos de Odebrecht a su campaña, luego de rechazar enérgicamente las revelaciones hechas por el gerente Roberto Prieto de que sí se recibieron dineros de la constructora brasileña.

"Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010 quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar", afirmó Santos en un video publicado en Twitter. El mandatario enfatizó en que no había autorizado ni conocido estas acciones que violaban la ética y control que afirma haber exigido.

Según las pruebas recaudadas por la Fiscalía, Odebrecht habría servido de puente para llevar a cabo una reunión, en febrero del 2014, entre directivos de la campaña presidencial de Zuluaga y el publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonca, más conocido como ‘Duda’ Mendonca. El encuentro se realizó en Sao Paulo y fue coordinado por Marcio Polidoro, director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, dijo en comunicación con Blu Radio que le solicitará al fiscal general el testimonio de Mendonça. Afirmó que la Fiscalía tiene contacto con los abogados de Mendonça y espera que puedan localizarlo para que dé un tesetimonio.

Odebrecht asegura que le pagó 1,6 millones de dólares al publicista, correspondientes a un cobro adicional a una suma previamente convenida, para prestarle servicios a la campaña de Zuluaga, llamada “Manos Firmes, Corazón Grande”, valor que no aparece reportado por la campaña ante el Consejo Nacional Electoral. Zuluaga ha negado la acusación a través de sus redes sociales.

¿Por qué no Santos?

Vega dijo en la radio colombiana que si bien la Fiscalía concluyó "certeramente" que Odebrecht asumió costos en ambas campañas, las dos tienen "dinámicas distintas".

"Hay que entender que la mayoría de pruebas han llegado del extranjero, no completas, a cuenta gotas. En este caso lo importante es que se garantice el debito proceso. Si hay una posible responsabilidad preferimos tener todos los elementos", afirmó el presidente del CNE.

"Si nos atuviéramos a lo que ha señalado la Fiscalía, pues las evidencias que allí mencionan aplican por igual a la campaña d eSantos, de tal manera que deberían aperturarse ambas investigaciones y no solo una. Ahora, habría que preguntarle a la consejera ponente por qué no hay un proyecto radicado en sala", le dijo el magistrado Novoa a este medio.

Vega afirmó que en los próximos días se va a hacer un proyecto.

¿Qué sigue?

Desde la notificación los involucrados tienen 15 días para presentar descargos y solicitar pruebas. A partir de ahí el CNE tiene hasta 3 meses para decretar las pruebas. Después de eso se recibirán alegatos y alegaciones en un lapso de 15 días hábiles. Luego las pruebas recaudadas serán llevadas a la sala para tomar una decisión.

Según Vega, el nuevo término de caducidad será a mediados de octubre.

La comunicación del CNE no da a conocer los cargos específicos que se le imputan a Zuluaga, pero según dijo Novoa, se le investigaría por recibir recursos de una persona jurídica extranjera para la financiación de la campaña, prohibido por la constitución, y por no haber reportado esos recursos.

Las sanciones para ese tipo de delitos varían según la gravedad, explica Novoa, desde sanciones económicas, multas y hasta la devolución de recursos de financiación al Estado.

Según dijo Vega en la radio colombiana, “aquí no se habla de ningún tipo de inhabilidad ni afectación política para nadie”.

El caso Odebrecht en Colombia

A principios de febrero, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que en 2014 al país supuestamente entraron dos giros relacionados con los sobornos de Odebrecht y el destinatario final de ese dinero fue la campaña “Santos Presidente -2014”. Una de las personas señaladas de recibir las coimas por parte de la constructora es el excongresista Otto Bula, quien según la Fiscalía hizo dichos giros.

El 14 de enero del 2017, la Fiscalía capturó a Bula acusado de cohecho y enriquecimiento ilícito. En la audiencia de imputación de cargos, el 19 de enero, Bula no aceptó los cargos y se declaró inocente. El 27 de febrero, la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 686 bienes, entre inmuebles, vehículos, empresas y cabezas de ganado —avaluados por casi 18 millones de dólares— que aparecen a nombre de Bula, familiares y supuestos testaferros.

El 16 de febrero, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes empezó también una indagación preliminar contra Juan Manuel Santos por el presunto ingreso a su campaña en 2014 de un millón de dólares provenientes de Odebrecht.

En entrevista con la emisora Blu Radio el 12 de marzo, Roberto Prieto aceptó que la campaña del mandatario en 2010 había recibido fondos de la empresa brasileña para unos afiches. "Me remito a lo que dijo Maria Fernanda Valencia, pagaron los afiches. Yo ordené los afiches ... con plata de Odebrecht, eso ya quedó claro”. También aseguró que Santos no tenía conocimiento del hecho.

En diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht habían confesado millonarios sobornos pagados en la mayoría de países de América Latina para quedarse con decenas de contratos para llevar a cabo obras públicas.

En el caso de Colombia, los pagos suman, según la cifra reportada por las autoridades estadounidenses, 11 de millones de dólares, entregados entre el 2009 y el 2014.