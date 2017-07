Lin-Manuel Miranda 'se pone la camiseta' por todos los inmigrantes

(CNN en Español) – Si el nombre Lin-Manuel Miranda te suena familiar por ser el creador del musical más exitoso de los últimos tiempos, "Hamilton"; por haber obtenido 11 premios Tony (a lo mejor del teatro en Estados Unidos) y por haber realizado la música de la película de Disney, "Moana", te queremos felicitar.

Quizás hayas visto alguna de sus múltiples apariciones en algún programa de televisión en donde ‘rapea’ con los conductores, tal y como lo hizo con Ellen Degeneres, y vaya que lo hace muy bien.

Pues Lin-Manuel, junto a la plataforma Prizeo, tendrán un magno evento para la recaudación de fondos a beneficio de la coalición Immigrants: We Get The Job Done el próximo 16 de agosto, en Estados Unidos.

La campaña Immigrants: We Get the Job Done recauda fondos para la coalición del mismo nombre, compuesta por 12 organizaciones de defensa y apoyo a los inmigrantes, amparadas bajo la Federación Hispana, una entidad sin fines de lucro que alberga a decenas de organizaciones comunitarias hispanas en Estados Unidos.

Conversamos vía correo electrónico con Lin-Manuel sobre este evento y esto es lo que nos dijo:

CNN: ¿Cuál es el objetivo de la Fundación Prizeo y el musical "Hamilton"?

Lin-Manuel Miranda: La campaña de Prizeo llamada Immigrants: We Get the Job Done busca beneficiar a 12 organizaciones sin fines de lucro de ayuda a los inmigrantes, que componen una coalición bajo la Federación Hispana.

Es un momento muy crítico para los inmigrantes en todo el país y estas organizaciones brindan apoyos como asistencia legal y consejería.

La idea de la campaña también es mostrar que los inmigrantes realizan una aportación gigante a Estados Unidos –en el fondo, a no ser por los nativos norteamericanos– todos somos inmigrantes o descendientes de inmigrantes en Estados Unidos.

Prizeo ha sido un gran colaborador en proveer una plataforma digital para recaudar fondos y aumentar el conocimiento sobre estas organizaciones, y crear el sorteo en el cual una persona afortunada que haga un donativo, se ganará un viaje para acompañarnos a la noche de estreno de "Hamilton" en Los Ángeles.

CNN: ¿De dónde te surge el sentimiento de hacer algo por los inmigrantes que buscan mejores oportunidades?

Lin-Manuel Miranda: Lo llevo en la sangre. La historia de los inmigrantes es la historia de mi papá, que llegó a Nueva York desde Puerto Rico buscando una vida mejor.

Es la historia de mis antepasados, la historia de las miles de familias de inmigrantes trabajadores y la historia de miles de personas con quien me encuentro a diario, que trabajan arduo por hacer una aportación a este país y echar a sus familias hacia adelante.

CNN: Sin duda, "Hamilton" es un éxito ¿crees que el mensaje de la migración que se toca en el musical, llega a cualquier parte del mundo?

Lin-Manuel Miranda: Me alegra ver cómo "Hamilton" está siendo recibido a medida que viaja alrededor del mundo.

Ya hemos tenido una gran reacción del público internacional que ha venido a ver la obra en Nueva York, Chicago y San Francisco. Creo que lo que el musical plantea sobre la inmigración resonará fuertemente con muchas personas alrededor del mundo. Históricamente, los inmigrantes han enfrentado escrutinio y prejuicio, y esos son asuntos con los que aún tenemos que lidiar hoy día.

El mensaje de "Hamilton" sobre la fuerza de la inmigración aplica en cualquier parte del planeta.

A nivel mundial se viven unos tiempos muy difíciles y "Hamilton" nos recuerda que en la unión está la fuerza, y que la oportunidad, la diversidad y la democracia son esenciales para el presente y el futuro.

CNN: Eres uno de los latinos que hoy en día aparece en más programas de televisión y con un gran poder de convocatoria ¿Qué responsabilidades lleva esto?

Lin-Manuel Miranda: Realmente intento pensar antes que hablar. No siempre me es fácil. Especialmente con las redes sociales, cada mensaje que envías toma menos de un minuto para escribir, pero ahora perdura por siempre.

La letra de una canción de Stephen Sondheim dice: “Ten cuidado con lo que dices, los niños escuchan”. Así que intento hablar desde el corazón y recordar que al menos por ahora, muchas personas están escuchando.

Intento compartir acerca de las cosas que conozco y decir lo que siento, cuando creo que es lo apropiado. Es una responsabilidad enorme. Pero siento que si yo tengo la oportunidad de ayudar a crear conciencia sobre algo y ayudar a hacer un mundo mejor, es mi deber hacerlo. Es algo que tomo muy en serio.

Actualmente el musical "Hamilton" tiene cuatro producciones: Londres, Nueva York, Chicago y la que está de gira por Estados Unidos, misma que ya tiene fechas vendidas hasta 2019.