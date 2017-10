¿En qué posición de la tabla estaría el Barcelona si jugara en otras ligas de Europa?

El club no ha hablado de una eventual salida de la liga española

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha dicho que el Barcelona ya no jugaría en España en caso de independencia de Cataluña

(CNN Español) - Ante la posibilidad de que Cataluña se independice de España, en el mundo deportivo ha surgido la pregunta sobre cuál sería entonces el futuro del club Barcelona, actual líder de la liga española de fútbol.

El jueves, el club emitió un comunicado en el que dijo que Cataluña "vive estos días uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente" y se posicionó a favor de un diálogo para solucionar la situación "desde el máximo respeto a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana para decidir su futuro".

Esto luego de que el domingo se llevara a cabo en Cataluña un referéndum sobre la independencia de la región, el cual es considerado ilegal por el gobierno de España, que envió a la policía para evitar que se realizara la consulta.

Cuestionado sobre si el Barcelona podría seguir participando en el fútbol español en el caso de la independencia de Cataluña, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas dijo en septiembre a la radio española Onda Cero que "la ley es clara y no permite que en la liga jueguen equipos que no sean españoles, por lo que el Barsa no podría quedarse en ningún caso".

El club no ha hablado de una eventual salida de la liga española y en el comunicado del jueves se limitó a decir que seguirá compitiendo en todas sus disciplinas "aspirando a ganar todos los títulos".

No está claro si el Barcelona podría jugar en otra de las grandes ligas de Europa en caso de que Cataluña se independizara, pero esta semana, el entrenador del club inglés Arsenal, Arsene Wenger, dio su opinión sobre la posibilidad de que el equipo catalán juegue en el futuro en la Premier League.

"Si el Barcelona quiere unirse a la Premier League, hará las cosas aún más difíciles para todos", dijo en conferencia de prensa. "Pero no creo que hayan llegado tan lejos".

¿Cómo le iría al Barcelona si jugara en Inglaterra o en otra de las grandes ligas europeas? Es difícil saberlo, pero comparando las tablas de posiciones actuales en las mejores ligas europeas se observa que el club catalán podría liderar en cualquiera de ellas.

En España, el Barcelona es líder con siete victorias en el mismo número de partidos para un total de 21 puntos, por 16 del segundo lugar, el Sevilla.

Esos mismos números le alcanzarían para ser líder en la Liga Premier, donde el primer lugar actualmente, el Manchester City, tiene 19 puntos gracias a seis victorias y un empate en siete partidos.

En Alemania, de igual manera, sería líder por encima del actual número uno de la tabla, el Borussia Dortmund, que tiene 19 puntos obtenidos por seis victorias y un empate.

Aunque en Italia el Barcelona también sería líder, aquí compartiría la cima de la tabla con el Nápoles, que cuenta con los mismos 21 puntos en siete partidos. Sin embargo, el club catalán sería primero por una mejor diferencia de goles (+21 por +20 del equipo napolitano).

De las principales ligas europeas, el único equipo que tiene más puntos que el Barcelona actualmente es el PSG en Francia, con 22, aunque obtenidos en ocho partidos, uno más que el club catalán.