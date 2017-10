Lo que tenía la nota que dejó el atacante de Las Vegas antes de suicidarse

Las intenciones de Paddock aún no están claras

(CNN) - Una nota escrita hallada en la habitación de de Stephen Paddock en el hotel Mandalay Bay tenía cálculos con la distancia y trayectoria desde la ventana del piso 32 hasta la multitud en el concierto abajo, según una fuente policial con conocimiento en la investigación.



CNN había reportado antes que los investigadores encontraron las cifras en una nota en el cuarto y que el papel solo contenía números.

Los investigadores consideran que las cifras eran significativas para el atacante.

El programa 60 Minutes de CBS fue el que primero reportó que la nota contenía cálculos escritos a mano.

Mientras las autoridades se sumergen en las computadoras de Paddock, su itinerante estilo de vida de gastos extravagantes y sus finanzas, aún no tienen la respuesta.

Aún no saben por qué.

La tarde del viernes, Kevin C. McMahill, segundo alguacil del condado de Clark, parecía excusarse cuando le dijo a reporteros que a pesar de revisar unas 1.000 pistas, los investigadores aún no tenía "información confiable" respecto a los motivos de Paddock. El seguimiento de todas esas pistas "ayudó a crear un mejor perfil sobre la locura del sospechoso", dijo McMahill, "pero todavía no tenemos un motivo ni una razón clara del porqué".

La noche previa, el alguacil Joe Lombardo resumió el misterio de esta manera: Paddock "pasó décadas adquiriendo armas y municiones y viviendo una vida secreta, la mayor parte de la cual nunca será comprendida del todo".

Incluso la gente más cercana al tirador batalla para comprender por qué, en una noche de domingo en el Strip de Las Vegas, Paddock se atrincheró en una elegante suite del Mandalay Bay Resort and Casino y disparó a una multitud de 22.000 mil fanáticos de la música country 32 pisos abajo.

"Steve era un tipo discreto, por eso no pueden encontrar el motivo", dijo su hermano menor, Eric, quien habló durante hora y media con reporteros el martes en la entrada de su hogar en Florida.

La angustia de Eric Paddock era notoria para todos mientras él batallaba para entender el hecho frío y duro de que ese rico y exitoso hermano mayor con el que era "divertido salir" instaló un puesto de francotirador en la suite de un hotel y mató a 58 extraños e hirió a cientos más.

A su hermano le gustaba la música country, dijo Eric Paddock. Así que no tiene mucho sentido que eligiera como objetivos a otros que compartían ese entusiasmo.