Un segundo juez federal bloquea la nueva prohibición de viajes de Trump

(CNN) - Un juez federal en Maryland bloqueó la nueva prohibición de viajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el argumento de que sigue viciada con discriminación religiosa.

El juez de distrito Theodore D. Chuang - quien también bloqueó la prohibición de viaje 2.0 - no fue tan lejos como un juez de Hawai el martes y solo extendió su orden a "individuos con una relación bona fide con un individuo o entidad en Estados Unidos".

Chuang no fue persuadido por la afirmación del gobierno de Donald Trump de que la nueva prohibición de viaje estaba "curada" de "ánimo religioso" concluyendo que sus varias menciones positivas sobre el Islam no "repudiaban en ninguna forma la intención inicial del presidente de imponer una prohibición a musulmanes. Particularmente donde, en agosto de 2017, el presidente Trump tuiteó un comentario sobre que un método hostil al Islam - disparar a musulmanes con balas bañadas en sangre de cerdo - debería ser usado para frenar terrorismo futuro, no hay registro de comentarios públicos que muestren algún cambio en las intenciones del presidente respecto a la prohibición a musulmanes".

Chuang también encontró que una nueva prohibición de viajes "impuso una permanente, en lugar de una temporal, prohibición a inmigrantes de los Países Designados, y ha detenido efectivamente la emisión de visas de inmigrantes indefinidamente", y dice "el límite de entradas es el equivalente a la prohibición de emitir visas de inmigrante basadas en la nacionalidad".

Chuang emitió una orden judicial preliminar, que también es distinta desde el punto de vista procesal de la orden del juez Watson en Hawai y no tiene fecha de caducidad.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, defendió la prohibición de viajes en su testimonio ante el Senado. Dijo que "el decreto del presidente es un importante paso para asegurar que sabemos quién viene a nuestro país. Es un decreto legal y necesario al que estamos orgullosos de defender".

También predijo que la Suprema Corte decidirá a favor del gobierno. "Confiamos en que prevaleceremos a medida que pase el tiempo en la Suprema Corte".