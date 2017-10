La confesión de Demi Lovato sobre su desorden alimenticio y una foto que lo evidencia

(CNN) – Demi Lovato se está abriendo como nunca antes.

Su documental Simply Complicated (Simplemente complicado), que se estrenó este jueves en YouTube, retrata el difícil ascenso a la fama de la artista, así como sus luchas personales.

La joven de 25 años habla con franqueza sobre su antigua adicción a las drogas, el trastorno dismórfico corporal que sufre y su bisexualidad.

De hecho, en una parte del documental se puede ver una foto de Lovato cuando tenía un peso muy bajo. La imagen de la derecha la publicó el pasado 1 de agosto en su cuenta de Instagram.

Estas son las cinco cosas que entendimos después de ver el documental.

Demi admite que todavía lucha contra un trastorno alimentario.

Aunque la cantante ha hablado abiertamente sobre sus anteriores episodios de bulimia, en el documental reveló que sufrió una recaída. "La comida sigue siendo el mayor desafío en mi vida y controla ... no quiero darle el poder suficiente para decir que controla cada uno de mis pensamientos, pero es algo en lo que pienso constantemente", aseguró.

Sigue enamorada de Wilmer Valderrama

La artista salió con Wilmer Valderrama interrumpidamente durante seis años. Y, aunque oficialmente terminó la relación en junio pasado, Demi sostuvo que sigue enamorada del actor.

“Nunca he amado a nadie como a Wilmer. Y todavía lo hago. Nos conectamos a un nivel que yo no había vivido con nadie antes”, explicó. “Él era mi roca, mi todo”.

Está abierta a salir con hombres y mujeres

La antigua estrella de Disney admitió que todavía está buscando el amor y que, de hecho, usa una aplicación de citas para conocer personas. Incluso señaló que no tiene preferencia de género porque simplemente va en búsqueda de una “conexión”. “Estoy en una aplicación de citas con hombres y mujeres”, indicó Lovato. "Estoy abierta a una conexión humana, así que sea a través de un hombre o una mujer, eso no es importante para mí", agregó.

Hacer ejercicio la mantiene bajo control

Lovato relató que usualmente va al gimnasio y que el ejercicio la ha ayudado a no recaer en drogas ni el alcohol. "El gimnasio realmente ayuda y sé que estaría en una situación muy oscura sin él. Cualquier momento en el que pueda olvidarme de mis adicciones, es muy beneficioso para mí”, manifestó.

Demi ha vivido y ha aprendido

"La última década me enseñó lecciones de por vida", dijo la artista. "He aprendido que los secretos te enferman, estoy aprendiendo a ser una voz y no una víctima, he aprendido que el sexo es natural, he aprendido que el amor es necesario, el desamor inevitable y la soledad brutal. He aprendido que la clave para ser feliz es decir tu verdad y estar bien sin todas las respuestas”, concluyó.