Bill O’Reilly está "enojado con Dios" por las denuncias de acoso sexual

(CNN) — Bill O’Reilly ha dicho repetidamente que los reportes sobre su conducta sexual inapropiada, publicados en los medios, están políticamente motivados. Este lunes, admitió que también responsabiliza a un poder superior.

“Ya sabes ¿que si estoy enojado con Dios? Sí, estoy enojado con él”, dijo O’Reilly en el último episodio de su serie emitida en internet “No Spin News”. “Deseo haber tenido más protección. Deseo que esto no hubiese ocurrido. No podría explicártelo. Si, estoy enojado con él”.

Las respuesta de O’Reilly a las acusaciones de acoso sexual y comportamiento inapropiado fueron consistentes. Él negó enfáticamente las acusaciones, insistiendo en que su riqueza y fama lo convierten en un blanco de tales acusaciones. Ha denunciado a la prensa que reportó las acusaciones y los posteriores acuerdos, como corruptos y desesperados por derribarlo.

Pero los comentarios de O’Reilly en su programa en la noche de este lunes, que llegó luego de que el New York Times reportara sobre un acuerdo de 32 millones de dólares al que llegó con una ex colega de Fox News, quien lo acusó de conducta sexual inapropiada, podría representar su afirmación más dramática de victimización hasta el momento. En un punto, dijo respecto a sus adversarios, “si pudieran matarme, lo hubiesen hecho”.

“Si muero mañana y tengo la oportunidad, diré ¿Por qué me trataron así? ¿Acaso no sabían que mis hijos serían castigados? y ellos son inocentes”, aseguró. “Pero luego pienso en las personas que lo tienen mucho peor que yo y sabes, soy un bocón. Soy el blanco, ellos no son los blancos”.

Días después de la "bomba" del Times, O’Reilly utilizó las redes sociales y plataformas de medios para tratar de limpiar su nombre. El lunes estuvo en el programa de radio de Gleen Beck, también ex periodista de Fox News, quien avaló a O’Reilly. O’Reilly también dirigió a sus seguidores en Twitter a visitar su sitio web oficial para encontrar evidencia diseñada para exonerarlo y desacreditar a otros.

En la noche del lunes, O’Reilly se defendió una vez más en su sitio web en el último capítulo de “No Spin News”, que sirvió como su principal plataforma desde que fue desvinculado de Fox News en abril.

El canal despidió a O’Reilly, quien había liderado como el presentador de mayor audiencia en canales de noticias de cables por años, semanas después de que el Times reportó sobre un acuerdo que él, Fox News y la empresa matriz 21st Century Fox, juntas o por separado, firmaron con una mujer quien lo acusó de acoso sexual y otros comportamientos inapropiados.

O’Reilly dijo este lunes que el éxito de su serie en internet y su último libro “Killing England” (Matando a Inglaterra), así como su reciente aparición en el programa de Sean Hannity en Fox News, incitaron al Times a declarar, “Sabes, no lo matamos, así que tenemos que matarlo nuevamente”.

“Así que volvieron con otro montón de basura. Hablé con ellos esta vez solo para ver al diablo con el que estaba lidiando”, dijo. “Y realmente creo que estas personas del New York Times están dispuestas a lastimar a las personas con las que no están de acuerdo. No me quieren en el mercado, de eso se trata todo esto”.

O’Reilly dijo que planea defenderse, pero solamente en plataformas amigables como el programa de Beck. Este martes, O’Reilly afirmó que hablará con la comentarista conservadora Laura Igraham, quien debutará en el horario estelar de Fox News la semana próxima.

O’Reilly dijo que habló con otra personalidad de Fox News, Sean Hannity, más temprano el lunes.

“Somos dos hombres de Long Island, nos conocemos por más de 20 años”, dijo O’Reilly de Hannity. “Así que estuve hablando con él y ya sabes, dije, ‘Mira, no quiero hacer una gira por los programas matutinos. No quiero hacer nada de esto. Todo lo que quiero hacer es presentar lo que tenemos, lograr que la gente mire lo que tenemos y decida. Que saquen su propia opinión al respecto, eso es lo que estoy tratando de hacer aquí’”.