Carta abierta de Don Lemon a Trump: "¡Por favor, basta!"

Por Don Lemon, CNN

(CNN) - Estimado sr. presidente,

Le he entrevistado muchas veces.

Me ha presentado a su familia.

También me criticó públicamente ... tanto delante de las cámaras como en Twitter.

Me llamó "odioso", "tonto", un "superficial".

Algunos de sus amigos me han insinuado que esperaba algo más de mí.

No estoy seguro de qué espera además de imparcialidad y la verdad por delante.

Sabemos que ve muchas noticias por la televisión.

Varios de sus amigos y seguidores me han dicho que ve este programa.

Entonces, dado que tengo esta plataforma, me gustaría hablar con usted personalmente ahora mismo.

Me siento obligado después de esta última polémica con la viuda del sargento La David Johnson.

Su tuit de esta mañana básicamente la ha llamado mentirosa.

Sr. Trump, por favor basta ya. ¡Basta, por favor!

Piense en lo que querría el sargento Johnson. Está poniendo a su viuda en la terrible situación de tener que luchar por su dignidad cuando debería concentrarse en cuidar de sí misma, su salud, sus dos hijos y el que está en camino.

Escuche lo que Myeshia Johnson dijo esta mañana en una entrevista en ABC.

"El presidente dijo que sabía para qué se alistó, pero duele de todos modos y yo estaba ... me hizo llorar porque estaba muy enojado por el tono de su voz y por cómo lo dijo. No recordaba el nombre de mi marido. Solo recordó el nombre de mi esposo porque me dijo que tenía el informe de mi marido frente a él y fue entonces cuando dijo realmente La David ".

Sé que tiene hijos, y dos hijas.

¿Se imagina a Ivanka o Tiffany en la piel de Myeshia?

¿Pelearse con el comandante en jefe estando embarazada y de luto?

Si Myeshia Johnson está enfadada con usted, asúmalo.

Como lo hicieron el presidente Bush y otros.

Asúmalo.

Es parte de lo que a USTED le toca desde que decidió descender esa escalera mecánica y saltar al ring para aspirar a la presidencia.

Usted es el comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos de América, el mejor país de la Tierra.

Actúe como tal.

Actúe como si supiera que es suficientemente mayor como para no tener que ganar todas las batallas o responder a todas las críticas.

Actúe como si supiera dónde está el camino correcto.

Las personas con confianza y seguridad piden ayuda y perdón.

Las personas inseguras creen que saben todo y no necesitan ayuda.

Y piense esto: las únicas familias Gold Star que ha atacado son personas de color. ¿Qué puede decirse?

Pedir disculpas.

Terminaré con unas palabras para ayudarle a hacerlo. Si quiere usarlas, bienvenido.

Y ahora le hablaré directamente a Myeshia Johnson, como usted debería.

Sra. Johnson,

Como el presidente parece incapaz de encontrar las palabras adecuadas, permítame hablar en nombre de todo el país.

Todos lamentamos lo que está sucediendo.

Cada dolor es diferente y no imaginamos lo profundo que es el suyo.

Estamos de acuerdo con usted en que La David, su esposo héroe, fue un gran soldado, un gran hombre y un gran estadounidense.

Sabemos por lo que se ha escrito sobre él que quería ser alguien grande: hacer grandes cosas con su vida, y lo hizo.

Para mí, es un modelo.

Cuando aparecen sus fotos en la pantalla de la tele o las veo en los periódicos, me siento increíblemente orgulloso de él y de lo que logró.

Y para ser salvajemente sincero, como hombre negro, siempre busco modelos para seguir que se parezcan a mí, y el último que encontré fue su marido: La David.

Descanse en paz.

Y que encuentre la paz cuando finalmente pueda dormir bien, sabiendo que esto es Estados Unidos y que estamos con usted.

Créalo.

Firmado,

Don Lemon