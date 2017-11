"El Chapo" Guzmán será sometido a evaluación psicológica pues su abogado dice que sufre de alucinaciones y paranoia

(CNN Español) - La defensa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán solicitó este miércoles que se le practique una evaluación neuropsicológica a su cliente.

La defensa del capo mexicano dice que podría estar sufriendo de alucinaciones, depresión y paranoia debido a las condiciones de aislamiento que se le han impuesto en el penal de máxima seguridad donde fue internado tras su extradición a Estados Unidos en enero de este año.

"El Chapo" compareció este miércoles ante una corte en Nueva York esposado y con un traje azul oscuro. A su entrada a la corte, saludó con una sonrisa a su esposa Emma Coronel y a sus gemelas de seis años, que estuvieron presentes en la audiencia.

El abogado Eduardo Balarezo, que recién tomó el caso del narcotraficante, aseguró que ha notado un drástico deterioro en la salud mental de "El Chapo" y dice que tiene problemas para recordar eventos, lugares, fechas y personas, algo que podría hacerlo incompetente para enfrentar el juicio que iniciará en abril de 2018 por narcotráfico.

“Pedí que el juez autorice una evaluación porque en los nueve meses que el señor Guzmán ha estado en los Estados Unidos he notado que él está deteriorando su memoria, ha tenido problemas físicos, no recuerda nombres, fechas, cosas así”, dijo Balarezo ante periodistas en Nueva York. “De lo que yo tengo miedo es que de aquí a abril que comience el juicio él no va a estar competente para asistir a su propia defensa”.

El abogado aseguró que debido a las fuertes condiciones de aislamiento que sufre "El Chapo" en la cárcel de máxima seguridad de Nueva York, es necesario que se lleve a cabo esta evaluación.

El juez y el gobierno de Estados Unidos aprobaron dicho examen psicológico pero sin que Guzmán Loera tenga contacto directo con el psicólogo, como lo había pedido la defensa. Según Balarezo, la defensa contactó a la psicóloga Cynthia Munro para que haga dicho examen bajo las condiciones de la Corte para que determine si es suficiente hacer observaciones clínicas y ofrecer un diagnóstico.

Según su abogado, "El Chapo" pasa 23 horas al día solo en una celda de 10×5 metros con luces constantemente encendidas, sin regulación de temperatura, sin sábanas limpias, agua o incluso jabón para tomar un baño.

La defensa busca que el examen se realice la próxima semana, según dijo Balarezo.

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, poco antes de que se posesionara Donald Trump como presidente del país.

El narcotraficante enfrenta cargos relacionados "con su liderazgo en la organización criminal mexicana conocida como el Cartel de Sinaloa”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos y tiene procesos en siete estados: Arizona, California, Texas, Illinois, Nueva York, Florida y Nueva Hampshire.

En 2009, Guzmán y otros líderes del grupo criminal fueron acusados de conspiración por importar más de 264.000 libras de cocaína en los Estados Unidos entre 1990 y 2005. También son señalados de compartir la información sobre rutas de droga y obtener la sustancia ilegal varias organizaciones colombianas. Incluso enfrentan delitos por asesinato.

Anteriormente "El Chapo" se declaró inocente de 17 cargos que incluían operación de una empresa criminal, conspiración para asesinar rivales, violaciones de armas de fuego y lavado de dinero.

El abogado del "Chapo" agregó que a su cliente se le han negado la visitas de su esposa y que la visa de su hermana fue revocada. Y aunque su familia le envía cartas, agregó, no las recibe.

La próxima audiencia está programada en una audiencia federal de Brooklyn el próximo 19 de enero.

Con información de María Santana