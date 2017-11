¿Qué hay detrás de los obstáculos para la fusión AT&T-Time Warner?

(CNN) - La adquisición de Time Warner por parte de AT&T tiene un problema serio. Las negociaciones entre las empresas y el Departamento de Justicia se han vuelto tan polémicas que ahora incluso ambas partes discuten públicamente sobre de qué se trata la disputa.

Según tres fuentes con conocimiento del asunto, el jefe antimonopolio del Departamento de Justicia se reunió con AT&T el lunes y ofreció una opción: si quieren que aprobemos su compra de Time Warner, vendan la unidad madre de CNN, Turner, o vendan DirecTV . De lo contrario, los veremos en la corte.

La pregunta es qué llevó a eso. De acuerdo con una fuente del Departamento de Justicia, las compañías hicieron una oferta para poner a CNN a la venta con el fin de hacer el negocio. Otra fuente del Departamento de Justicia dijo que "las partes ofrecieron deshacerse de CNN y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia lo rechazó rotundamente".

Poco después de que el Departamento de Justicia emitió ese mensaje, el director ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, envió un comunicado negándolo.

"Hasta ahora, nunca hemos comentado sobre nuestras discusiones con el Departamento de Justicia. Pero dada la declaración del Departamento de Justicia esta tarde, es importante dejar las cosas claras. A lo largo de este proceso, nunca he ofrecido vender CNN y no tengo intención de hacerlo", dijo Stephenson.

En un comunicado enviado el miércoles por la tarde, un vocero del Departamento de Justicia dijo: "El Departamento está comprometido a llevar a cabo sus deberes de acuerdo con las leyes y los hechos. Más allá de eso, el Departamento no comenta ninguna investigación pendiente".

El rifirrafe hizo que las acciones de Time Warner cayeran un 6,5%. Y causó que algunos legisladores demócratas manifestaran nuevas preocupaciones sobre la interferencia de la Casa Blanca en el Departamento de Justicia.

AT&T anunció su adquisición de Time Warner hace más de un año. Ha estado esperando la bendición del Departamento de Justicia para la operación.

El gigante inalámbrico dijo previamente que esperaba que la adquisición surta efecto a fines de este año.

Pero AT&T ahora dice que el momento del cierre del acuerdo es "incierto".

"Estamos en conversaciones activas con el Departamento de Justicia", dijo John J. Stephens, director financiero de AT&T, en una conferencia de Wells Fargo el miércoles por la mañana.

Horas más tarde, el Financial Times y The New York Times informaron que el Departamento de Justicia exigía la venta de CNN o Turner como condición para aprobar el acuerdo.

Tal demanda sería altamente inusual.

Los informes confirmaron de manera efectiva que el Wall Street Journal de la semana pasada informó que el Gobierno está "considerando activamente" una demanda antimonopolio para bloquear la inminente adquisición.

Según tres fuentes que insistieron en el anonimato, se discutieron dos opciones en la reunión del lunes.

AT&T podría deshacerse de DirecTV, la emisora ​​satelital que compró hace dos años, o podría deshacerse de todo Turner, la unidad de Time Warner que incluye a CNN.

"Amenazar a Turner es una fachada para amenazar a CNN", dijo una de las fuentes.

Se dice que AT&T es reacia a vender activos, especialmente Turner, que representa una parte importante de las ganancias de Time Warner.

En cuanto a DirecTV, "es una opción falsa", dijo una de las fuentes, diciendo que la oferta parecía diseñada para disfrazar un intento de castigar a CNN.

Esa posibilidad ha sido una preocupación durante todo el año.

La postura de línea dura del Departamento de Justicia con AT&T —desmintiendo la imagen de que el gobierno Trump apoya este tipo de negocios— ha generado preguntas sobre el interés personal de Trump en la fusión.

Como candidato, el presidente Trump prometió públicamente bloquear la transacción. Como presidente, critica frecuentemente a CNN. Durante el verano, The New York Times informó que los asesores de Trump discutieron usar el negocio como una poderosa forma de influencia sobre la cobertura de CNN.

"Hay que preguntarse" sobre las maquinaciones detrás de escena, "dado que Trump tiene una sed venganza contra CNN y ha hablado abiertamente sobre el uso de este tipo de acuerdos para castigarlos", dijo Trevor Timm, director ejecutivo de la fundación Freedom of the Press, a CNN la semana pasada.

Pero el Departamento de Justicia históricamente ha estado aislado de la presión política.

La nota del Wall Street Journal fue una sorpresa inoportuna para los ejecutivos de AT&T. Las transacciones como la adquisición de Comcast por parte de NBCUniversal en 2011 se apruebaan rutinariamente con las condiciones adjuntas.

"Durante más de 40 años, las fusiones verticales como esta siempre han sido aprobadas porque benefician a los consumidores sin eliminar a ningún competidor del mercado", dijo AT&T la semana pasada. "Si bien no vamos a comentar sobre nuestras discusiones con el Departamento de Justicia, no vemos ninguna razón en la ley o los hechos sobre por qué esta transacción debería ser una excepción".

Stephens reiteró la confianza en la finalización del negocio en la conferencia de Wells Fargo del miércoles y dijo que "este tipo de fusiones brinda grandes beneficios a los clientes y el Departamento de Justicia y el gobierno federal las han aprobado rutinariamente".

En el programa "Reliable Sources" del domingo pasado en CNN, cuando se le preguntó si Trump había tenido alguna participación, la consejera del presidente Kellyanne Conway dijo "no vamos a interferir con eso aquí".

Cuando se le preguntó si el presidente aún se opone personalmente al negocio de AT&T-Time Warner, Conway dijo: "No he discutido eso con él últimamente".

Trump fue citado criticando al Departamento de Justicia varias veces la semana pasada. Dijo que quiere que el departamento investigue a sus rivales políticos, incluida Hillary Clinton.

AT&T y Time Warner acordaron el acuerdo de 85.000 millones el año pasado.