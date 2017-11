Maduro dice que los medicamentos venezolanos están siendo llevados a otros países

(CNN Español) - El presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue entrevistado por el periodista de Antena 3 Jordi Évole en Caracas.



La primera parte de la entrevista se transmitió este domingo y los temas principales abordados fueron la economía, la salud y la situación de los opositores al gobierno.

Ante las interrogantes planteadas por Évole con relación al alto costo de los artículos básicos en Venezuela como alimentos o pañales, Maduro aseguró que todo se trata de una guerra económica que ha afectado a la revolución bolivariana y que ha generado problemas como la inflación y la escasez.

“Venezuela ha sido sometida en los últimos 4 años a una de las modalidades más bestiales de la guerra económica, que es la imposición de un sistema de cambio ilegal dominado desde Miami que fija el precio de la moneda venezolana y a partir de la fijación del precio de la moneda venezolana funciona un sistema con los sectores de la burguesía, con los sectores especulativos; van fijando el precio de los productos que inclusive no tienen ningún componente importado que tuviera algún tipo de impacto” dijo Maduro.

En materia de medicinas la respuesta de Nicolás Maduro ante la dificultad que tienen los venezolanos para conseguir medicamentos fue que se debe a que las medicinas están siendo llevadas a otros países.

“Los medicamentos venezolanos los consigues en Cali, en Puerto Rico, en Bogotá, ha habido un proceso de extracción brutal de los medicamentos producidos en Venezuela, de los medicamentos importados por Venezuela y eso no es de este año. Se los llevan las mafias de medicamentos por la calidad del medicamento venezolano, por el costo tan barato del medicamento venezolano y además para afectar, porque es una de las líneas de ataques más profunda que hemos tenido que atender, estas son las víctimas de una guerra económica que tiene que atender un gobierno venezolano”.

Durante este encuentro que se realizó en el Palacio de Miraflores también hablaron de la corrupción. Maduro dijo que ha habido un “aflojamiento” de los resortes éticos y morales de mucha gente que tiene responsabilidades en posiciones de poder en Venezuela. Él aseguró que algunas personas de su confianza se vieron señaladas por casos de corrupción por lo que ya están alejadas del gobierno.

Maduro hizo una autocrítica y dijo que el tema que más le pesa al gobierno es la economía. “Que no hayamos terminado de encarar a los especuladores, a los “bachaqueros”, a los bandidos. Que no hayamos terminado de controlar con las leyes que están establecidas el ataque de los precios, esa es la principal crítica que yo me hago” agregó.

En cuanto a los dirigentes políticos de oposición que están tras las rejas, Nicolás Maduro dijo que en Venezuela hay políticos que han cometido delitos y que han sido juzgados por la Fiscalía y por los tribunales. “Ninguno está preso por haber sido líder político por haber promovido una idea, si no porque violaron las leyes”. Agregó que quiere que Leopoldo López pague con las leyes de Venezuela los crímenes que cometió, pero que lamenta la situación en la que se encuentra.

El próximo domingo será la segunda parte de la entrevista