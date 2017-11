Shakira cancela su gira por una hemorragia en una cuerda vocal

(CNN Español) - La cantante colombiana Shakira dice que está viviendo uno de los momentos más duros de su carrera. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la artista explicó que se ve obligada a cancelar su gira 'El Dorado World Tour' de su noveno álbum titulado 'El Dorado'.



“A mis fans y amigos, estos últimos cinco meses los he dedicado, a la preparación de mi gira El Dorado. Sin embargo justo días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera", dice la colombiana.

La cantante explica que después de unos exámenes de rutina antes de empezar la gira los médicos comprobaron que sus cuerdas vocales estaban bien, pero que a finales de octubre una ronquera la llevó de nuevo con los especialista.

"Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha. Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz tal y como me lo habían recomendado los especialistas con el fin de recuperarme a tiempo para el primer concierto en Colonia. Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, escribió en el mensaje que ya ha sido retuiteado más de 2.000 veces.

Shakira agradece a sus fans y a su equipo pero confirma que no podrá cantar y que posterga su gira hasta 2018.

"Los quiero mucho y siempre recordaré a todos los que han estado a mi lado en este momento brindándome su amistad y cariño", finaliza.

La colombiana ya había cancelado varias fechas en Europa explicando que tenía problemas en sus cuerdas vocales.