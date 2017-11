¿Qué es lo más preocupante sobre Trump para la economía?

(CNN Español) – Por primera vez en mucho tiempo, la política estadounidense genera incertidumbre y preocupación en muchos lugares del mundo. La llegada del presidente Donald Trump supone el dominio de un estilo populista y personalista, completamente ajeno al de todos sus predecesores. Una situación que, más allá del ajedrez político, tendrá consecuencias económicas a medio y largo plazo.

“Estados Unidos y el mundo está perplejo al comprobar que su política genera incertidumbre”: así empezamos el análisis de esta semana en GloboEconomía con Patricio Navia, doctor en Ciencias Políticos y profesor de la Universidad de Nueva York. El programa estará centrado en las relaciones entre política y economía que, si bien siempre han sido importantes, durante los últimos tiempos terminaron por afianzarse.

Trump en Estados Unidos y el auge de los nacionalismos en Europa son factores que, sin duda, tienen y tendrán efectos económicos a medio y largo plazo. Y, aunque estas consecuencias tardan “en dar la cara” siempre terminan haciéndolo.

Pero no es el único tema que acapara la atención. Reino Unido atraviesa un crecimiento mediocre y un alza en su inflación, sobre todo, como consecuencia de una libra barata que encarece las importaciones. Pero además, su política exterior se complica cada día más.

También está el abandono por parte de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (TTP), del que Trump ordenó el retiro desde su primer día en la Casa Blanca. Situación que le ha dejado el camino libre a China para hacerse el líder indiscutible en esa zona del mundo, que además resulta ser la que mas crece, y en la que se concentra una tercera parte de toda la población mundial.

