Abogados de Flynn dejan de compartir información con el equipo de Trump en la trama rusa

El equipo de Trump dijo que esto no significa que Flynn esté cooperando con Mueller contra Trump

Los abogados de Michael Flynn no seguirán compartiendo información con el equipo de Trump dentro de la investigación por la trama rusa

(CNN) - Los abogados de Michael Flynn, el exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump le dijeron a los otros abogados de la defensa de la investigación de la trama rusa —incluyendo al equipo legal de Trump— que no seguirán compartiendo información, según le dijo a CNN una fuente con conocimiento del asunto.

La fuente agregó que la decisión de cesar el intercambio informal de información podría ser una indicación de que Flynn está preparándose para declararse culpable dentro de la investigación del fiscal especial Robert Mueller.

The New York Times reportó primero este giro este jueves, citando a cuatro personas involucradas con el caso, y agregando que podría ser "una indicación de que Flynn está cooperando con los fiscales y negociando… un trato".

Pero aunque los abogados de Flynn han compartido información previamente con el equipo legal de Trump, los cambios no necesariamente indican que Flynn esté cooperando con Mueller.

Jay Sekulow, un miembro del equipo legal de Trump, dijo que la decisión de no seguir compartiendo información "no es inesperada completamente" y no debería verse como una indicación de cooperación.

"Nadie debería sacar la conclusión que esto significa que el general Flynn esté cooperando en contra del presidente", agregó Sekulow.

Los abogados pueden retirarse de los acuerdos para compartir información por una variedad de razones, incluyendo preocupaciones por potenciales conflictos de intereses que podrían surgir después. Dejar de compartir información también puede ocurrir, por ejemplo, cuando un abogado está tratando de negociar con fiscales, pero las negociaciones no siempre son exitosas.

Los abogados de Flynn declinaron hacer un comentario.

Actualmente Mueller está conduciendo una investigación sobre la interferencia rusa en la elección presidencial de 2016 y los vínculos potenciales entre la campaña de Trump y Rusia.

El reporte del Times llega semanas después de que CNN reportara que Flynn estaba preocupado por la exposición legal de su hijo, Michael Flynn Jr., en la investigación

Las entrevistas hechas por los investigadores del fiscal especial incluyen preguntas sobre los negocios de Flynn y su hijo, como por ejemplo el informe de su empresa sobre los ingresos del trabajo en el extranjero, de acuerdo con información suministrada a CNN por dos testigos entrevistados por el equipo.

La ley de registro de agentes extranjeros requiere que las personas que son agentes de entidades extranjeras revelen públicamente sus relaciones con otros países o negocios y compensaciones financieras por dicho trabajo.

Flynn fue sujeto de preguntas y escrutinio durante su breve paso por la Casa Blanca como consejero de seguridad nacional por las llamadas telefónicas con el exembajador de Rusia en Estados Unidos, Sergey Kislyak.

CNN reportó previamente que Flynn inicialmente les dijo a los investigadores que no discutió las sanciones [de EE.UU. a Rusia] con Kislyak, pero después cambió su respuesta y dijo que no lo recordaba. Mueller podría potencialmente usar este cambio para acusar a Flynn de falso testimonio, el mismo cargo por el que el exconsejero de campaña de Trump, George Papadopoulos, se declaró culpable el mes pasado.

Los exfuncionarios de la campaña de Trump Paul Manafort y Rick Gates ya enfrentan cargos relacionados con su cabildeo extranjero no revelado para Ucrania. Ambos fueron acusados por el gran jurado de Mueller el mes pasado, pero ambos se declararon inocentes.

- Evan Perez, Jim Sciutto, Katelyn Polantz y Marshall Cohen de CNN contribuyeron con este reporte.