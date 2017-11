La razón por la que Meghan Markle nunca será una princesa

Dejemos algo claro: solo porque la nueva prometida del príncipe Enrique, Meghan Markle, no sea una princesa, no significa que los estadounidenses no la llamen "princesa Meghan"

(CNN) - Dejemos algo claro: solo porque la nueva prometida del príncipe Enrique, Meghan Markle, no sea una princesa, no significa que los estadounidenses no la llamen "princesa Meghan" hasta el final de los tiempos.



Aún así, a pesar de que la actriz estadounidense ahora formará parte de la familia real británica, todavía no puede convertirse técnica y oficialmente en una verdadera princesa, ni ahora ni nunca. Lo más probable es que ella sea una duquesa, lo cual es francamente igual de genial.

MIRA: Las primeras imágenes del príncipe Enrique y su prometida

Según Max Foster de CNN, una vez que Markle esté casada, toma el título y el nombre de Enrique, literal. Su título será la princesa Enrique de Gales, más cualquier otro título que la reina decida darle.

Afortunadamente, Markle no tendrá que pasar el resto de su vida como "princesa Enrique". La historiadora real Marlene Koenig le dijo a Royal Central que el príncipe probablemente está en la línea de un ducado, y si Enrique es nombrado duque, al igual que su hermano Guillermo, Markle sería una duquesa como su cuñada Catalina.

MIRA: ¿Quién es Meghan Markle, la prometida del príncipe Enrique?

"Lo más probable es que él sea nombrado duque. Sussex está disponible para que [Meghan] sea la duquesa de Sussex. Su rango sería una princesa por matrimonio del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte", dijo Koenig.

Según el comentarista real de CTV, Richard Berthelson, todo el asunto de la "princesa oficial o de la princesa no oficial" se trata de linaje.

Según le dijo a CTV, Markle será una princesa no oficial porque su esposo es un príncipe, pero como ella no nació en una familia real, no será una "princesa" y no se llamará como tal.