Y el GIF más popular de 2017 es…

(CNN) – Se acaba 2017: reímos, lloramos, lloramos entre risas. Y, cuando las palabras no eran suficientes, también confiamos en la sabiduría de los GIFs y de los memes para comunicar la profunda inquietud que ocurría justo debajo de la superficie de nuestra existencia diaria.

De ahí que no nos sorprenda que el GIF más popular de 2017 sea justamente la expresión de una incredulidad confusa y ligeramente ofendida.

Las personas detrás de Tenor, la principal aplicación de intercambio de GIFs, revisó los millones de archivos de este tipo que fueron utilizados en la plataforma y en redes sociales este año para encontrar aquellos GIFs que la gente más utilizó.

Te dejamos el top 10 de los GIFs más populares. ¿Está tu favorito entre los primeros?

[Simplemente imagina el redoble de un tambor porque los GIFs no tienen sonido]

1. “Hombre blanco parpadeando”

Tiene un nombre, por si no lo sabías. El omnipresente y famoso tipo parpadeando es Drew Scanlon, quien hace podcasts sobre videojuegos. Ahora, Scalon parpadeó por primera vez en 2013, pero como internet no tiene mucha lógica, su reacción de medio segundo se popularizó este año.

Todos conocemos a este adorado GIF porque, además de hacer el trabajo sólido de una reacción, también disfrutaba de una segunda vida robusta como meme. (Esto es lo que ocurre cuando pasas demasiado tiempo en internet: empiezas a describir pequeñas imágenes en movimiento como si fueran un buen vino). Y, también para el registro, este GIF logró captar de muy elegantemente la sensación general de ¿qué está pasando?, que tanto sentimos durante este año.

¿Qué otras pequeñas muestras de arte de internet le siguen al "hombre blanco parpadeando”, en la lista de los GIFs más usados ​​de Tenor? Prepárate para una montaña rusa de emociones:

2. Niña llorando, pero probablemente con cierto sarcasmo

¿Qué sería de un buena discusión en internet sin referirte a tu oponente como un copo de nieve o un llorón? Probablemente, este GIF apareció en incontables y extrañas peleas en Twitter, entre desconocidos

3. Un Jonah Hill muy emocionado

Los verdaderos “expertos” de GIFs y/o cine se apresurarán a corregir que Jonah Hill no está realmente entusiasmado aquí, simplemente grita junto a una canción The Mars Volta en la película de 2010, Get Him to the Greek.

4. El triste Dre de "Black-ish"

A diferencia del llanto irónico de la bebé más arriba, este sí podría ser usado en tiempos verdaderos de tristeza.

5. Crees que Shirley Temple se está riendo, pero lo hace de una manera despectiva

El “lol” (jajaja, en inglés) escrito en letras blancas es el detalle por el que parece que Shirley no está riendo contigo: se está riendo de ti.

6. Millhouse de “Los Simpsons” y sus coquetas cejas

El GIF equivalente a tirarse de panza en los mensajes directos.

7. Shaq riéndose en SB Nation

Shaq es un favorito entre los GIFs, quien nos regaló especialmente este nada modesto contoneo. Pero, en 2017 la que reinó fue su risa absoluta.

8. Este niño que derrama una sola lágrima, durante un momento de remordimiento estoico

Este GIF suele usarse cuando sabes que has perdido algo y te lo mereces o sabes que simplemente no hay vuelta atrás.

9. Michael Scott de "The Office" riendo, pero también de una manera un poco despectiva

Si te sientes un poco victimizado por estos GIFs de "risas".

10. Barack Obama siendo presumido y diciendo "Oh, sí”.

[parpadea, sorprendido]