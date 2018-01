"Hay un nuevo día en el horizonte": lee el poderoso discurso de Oprah Winfrey en los Globo de Oro

(CNN) - Oprah Winfrey aceptó el Premio Cecil B. DeMille por su trayectoria en los Globo de Oro este domingo y pronunció un conmovedor discurso que puso de pie a hombres y mujeres de la audiencia.



Esta es la transcripción completa del discurso de aceptación de Winfrey:

En 1964, yo era una niña pequeña sentada en el piso de linóleo de la casa de mi madre en Milwaukee viendo a Anne Bancroft presentar el Oscar al mejor actor en la entrega número 36° Premios de la Academia. Abrió el sobre y dijo cinco palabras que literalmente hicieron historia: "El ganador es Sidney Poitier". Hasta el escenario llegó el hombre más elegante que jamás había visto. Recuerdo que su corbata era blanca, y por supuesto su piel era negra, y nunca había visto a un hombre negro siendo celebrado así. Intenté muchas, muchas veces, explicar qué significa un momento como ese para una niña pequeña, un niño mirando desde los asientos baratos mientras mi madre entraba por la puerta con los huesos cansados ​​de limpiar las casas de otras personas. Pero todo lo que puedo hacer es citar y decir que la explicación en la presentación de Sidney en "Lilies of the Field":

"Amén, amén, amén, amén".

En 1982, Sidney recibió el premio Cecil B. DeMille justo aquí en los Globo de Oro y no en vano, en este momento, hay niñas mirando mientras me convierto en la primera mujer negra en recibir este mismo galardón. Es un honor, es un honor y es un privilegio compartir la velada con todos ellos y también con los increíbles hombres y mujeres que me inspiraron, que me desafiaron, que me sostuvieron e hicieron mi viaje a esta etapa posible. Dennis Swanson que se arriesgó conmigo con "A.M. Chicago". Quincy Jones que me vio en ese programa y le dijo a Steven Spielberg: "Sí, ella es Sophia en 'The Color Purple'." Gayle, que ha sido la definición de lo que es un amigo, y Stedman, que ha sido mi roca, solo algunos para nombrar.

Quiero agradecer a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood porque todos sabemos que la prensa está sitiada estos días. También sabemos que es la dedicación insaciable a descubrir la verdad absoluta lo que nos impide hacer la vista gorda ante la corrupción y la injusticia, frente a tiranos y víctimas, y secretos y mentiras. Quiero decir que valoro a la prensa más que nunca cuando intentamos navegar en estos tiempos complicados, lo que me lleva a esto: lo que sé con certeza es que decir tu verdad es la herramienta más poderosa que todos tenemos. Y estoy especialmente orgullosa e inspirada por todas las mujeres que se han sentido lo suficientemente fuertes y lo suficientemente empoderadas como para hablar y compartir sus historias personales. Cada uno de nosotros en esta sala se celebra debido a las historias que contamos, y este año nos convertimos en la historia.

Pero no es solo una historia que afecta a la industria del entretenimiento. Es uno que trasciende cualquier cultura, geografía, raza, religión, política o lugar de trabajo. Así que quiero que esta noche exprese mi gratitud a todas las mujeres que han soportado años de abuso y agresión porque, al igual que mi madre, tuvieron hijos que alimentar, facturas que pagar y sueños que perseguir. Son las mujeres cuyos nombres nunca sabremos. Son trabajadores domésticos y trabajadores agrícolas. Están trabajando en fábricas y trabajan en restaurantes y están en la academia, la ingeniería, la medicina y la ciencia. Son parte del mundo de la tecnología, la política y los negocios. Son nuestros atletas en los Juegos Olímpicos y son nuestros soldados en el ejército.

Y hay otra persona, Recy Taylor, un nombre que conozco y creo que tú también debes saberlo. En 1944, Recy Taylor era una joven esposa y madre que volvía a casa desde un servicio religioso al que había asistido en Abbeville, Alabama, cuando fue secuestrada por seis hombres armados blancos, fue violada y dejada con los ojos vendados al llegar a casa desde la carretera que llevaba a la iglesia. Amenazaron con matarla si alguna vez se lo contaba a alguien, pero su historia fue denunciada a la NAACP, donde una joven trabajadora llamada Rosa Parks se convirtió en la investigadora principal de su caso y juntas buscaron justicia. Pero la justicia no era una opción en la era de Jim Crow. Los hombres que intentaron destruirla nunca fueron perseguidos. Recy Taylor murió hace diez días, a días de su cumpleaños número 98. Vivió como todos hemos vivido, demasiados tiempo en una cultura quebrada por hombres brutalmente poderosos. Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído si se atreven a decir la verdad sobre el poder de esos hombres. Pero su tiempo se acabó. Su tiempo se acabó.

Su tiempo se acabó. Y solo espero, solo espero, que Recy Taylor muriera sabiendo que su verdad, como la verdad de tantas otras mujeres que fueron atormentadas en aquellos años, e incluso que ahora son atormentadas, sigue marchando. Quedó en algún lugar del corazón de Rosa Parks casi 11 años después, cuando tomó la decisión de permanecer sentada en ese autobús en Montgomery, y está aquí con cada mujer que elige decir: "Yo también". Y cada hombre, cada hombre que elige escuchar.

En mi carrera, lo que siempre he intentado hacer al máximo, ya sea en la televisión o en el cine, es decir algo sobre cómo se comportan realmente los hombres y las mujeres. Para decir cómo experimentamos la vergüenza, cómo amamos y cómo nos enfurecemos, cómo fallamos, cómo nos retiramos, perseveramos y cómo lo superamos. He entrevistado y retratado a personas que han resistido algunas de las cosas más feas que la vida puede darte, pero la única cualidad que todos parecen compartir es la capacidad de mantener la esperanza de una mañana más brillante, incluso durante nuestras noches más oscuras. ¡Así que quiero que todas las chicas que están viendo esto ahora sepan que hay un nuevo día en el horizonte! Y cuando ese nuevo día finalmente amanezca, será gracias a muchas mujeres magníficas, muchas de las cuales están aquí en esta sala esta noche, y algunos hombres fenomenales, luchando duro para asegurarse de que se conviertan en los líderes que nos lleven a el momento en que nadie tiene que volver a decir "Yo también".