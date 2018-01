Tom Petty murió de una sobredosis accidental de drogas, dice forense

(CNN) - El músico Tom Petty murió de una sobredosis accidental de varios medicamentos, según dice una declaración de su familia, publicada en tompetty.com, y un comunicado de prensa del médico forense del condado de Los Ángeles.

La declaración de la viuda e hija de Petty, que también fue publicada en Facebook, dijo que Petty, de 66 años, había sufrido varias dolencias antes de su muerte el 3 de octubre.

"A pesar de esta dolorosa lesión, insistió en mantener su compromiso con sus fanáticos e hizo 53 presentaciones con fractura de cadera y, como lo hizo, eso empeoró a una lesión más grave. El día de su muerte se enteró de que su cadera se había fracturado por completo y es nuestra sensación de que el dolor fue simplemente insoportable y fue la causa de su uso excesivo de medicamentos", según la declaración de Dana Petty, su esposa, y Adria Petty, su hija.

El comunicado de prensa del médico forense dijo que la autopsia encontró estas drogas en el sistema de Petty: fentanilo, oxicodona, acetil fentanilo y despropionil fentanilo, que son opioides; temazepam y alprazolam, que son sedantes; y citalopram, un antidepresivo.

El acetil fentanilo no ha sido aprobado para uso médico en los Estados Unidos y no existen estudios publicados sobre la seguridad para el uso humano.

El comunicado de prensa dijo que la forma de la muerte fue "accidental" y que se produjo a través de "intoxicación por drogas mixtas". Petty también sufría de arteriosclerosis y enfisema de la arteria coronaria, dijo el comunicado de prensa.

Petty colapsó en su casa en Malibu y fue llevado al Centro Médico de UCLA, donde murió el 3 de octubre, dijo su gerente. El grupo musical de Petty terminó una gira de verano con tres actuaciones en el Hollywood Bowl poco antes de su muerte.

La declaración de la familia dice: "Sabíamos antes de que el informe se compartiera con nosotros que se le recetaron varios analgésicos para una multitud de problemas, incluidos parches de fentanilo, y confiamos en que fue, como descubrió el forense, un desafortunado accidente".

"Como familia reconocemos que este informe puede provocar una mayor discusión sobre la crisis de opiáceos y creemos que es una discusión saludable y necesaria, y esperamos que de alguna manera este informe pueda salvar vidas. Muchas personas que sufren una sobredosis comienzan con una lesión legítima o simplemente no entienden la potencia y la naturaleza letal de estos medicamentos".

Petty and the Heartbreakers llegaron a la fama en la década de 1970. Fue con ese grupo y como solista que Petty tuvo una serie de éxitos a través de las décadas, incluyendo "Free Fallin'", "American Girl" y "I Will not Back Down".

Kevin Flower de CNN, Michael Nedelman y Nadia Kounang contribuyeron a este informe.