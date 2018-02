El voto en blanco lidera intención de voto en las encuestas en Colombia

Me alegra q @petrogustavo y @sergio_fajardo lideren las encuestas.

Me preocupa lo q aprendi el 2 de octubre de 2016. Por alguna razon, las encuestas en Colombia no dan un panorama cierto, pues se toman 1200 muestras aleatorias, el clientelismo y las maquinarias, dificil de medir.

— Fabian Cardona (@FabianCardona89) February 2, 2018