Al divulgar el memo, Trump busca desacreditar la investigación sobre Rusia

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El presidente Donald Trump, con la esperanza de que un controvertido memorándum republicano sobre el FBI pueda socavar la investigación de Rusia, parece estar listo para permitir la publicación del documento.

Trump y sus asesores señalaron durante todo el jueves que no utilizarían el poder ejecutivo para impedir que el Congreso publique la nota, estableciendo un enfrentamiento con el FBI y funcionarios de inteligencia, que advierten que la nota distorsiona los hechos y podría poner en peligro la información de inteligencia. Se dice que el documento alega que el FBI abusó de sus herramientas de vigilancia.

El propio Trump revisó y leyó el memorándum el miércoles, según le dijeron a CNN funcionarios de la Casa Blanca le dijeron a CNN, y lo discutieron con el jefe de gabinete John Kelly y la oficina del abogado de la Casa Blanca. Trump planea decirle al Congreso que no tiene objeciones a la publicación del memorándum, dijo el jueves un alto funcionario de la administración.

En llamadas telefónicas recientes, Trump les ha dicho a amigos que cree que el memorándum expondría el prejuicio dentro de los rangos más altos del FBI y le facilitaría argumentar que las investigaciones de Rusia tienen prejuicios contra él, según dos fuentes.

A medida que se debate sobre si el documento del Partido Republicano es inexacto y engañoso, y si es apropiado revelar tal inteligencia clasificada, Trump parece estar más preocupado con el cálculo político. Él ve el memorándum como una prueba de que la comunidad de inteligencia lo estaba atacando injustamente y le sirve para su objetivo final de poner fin a la investigación de Rusia que ha calificado como una "caza de brujas", dijeron las fuentes.

Muchos republicanos han apoyado a Trump para presionar por la publicación del memorándum, aunque niegan que sus motivaciones estén relacionadas con la investigación de Rusia.

"Si se abusa de las libertades civiles de los estadounidenses, entonces eso debe salir a la luz para que no vuelva a suceder", dijo el presidente de la Cámara, Paul Ryan, durante un retiro republicano en Virginia Occidental el jueves. "Este memo no es una acusación contra el FBI, del Departamento de Justicia, no impugna la investigación de Mueller o el fiscal general adjunto".

Sus opiniones no fueron compartidas por todos los republicanos. Los senadores Jeff Flake, republicano de Arizona, y John Thune, republicano de Dakota del Sur, expresaron sus dudas sobre la divulgación pública de la información contenida en el documento.

Mientras tanto, algunos funcionarios de la Casa Blanca minimizaron la importancia del documento y dijeron que los hechos contenidos en el mismo ya han sido reportados. El documento fue elaborado por el personal republicano en el Comité de Inteligencia de la Cámara, dirigido por el presidente Devin Nunes, un aliado de Trump.