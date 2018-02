Veterano latino que sirvió dos veces en Afganistán podría ser deportado

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Miguel Pérez Jr. descubrió que dos períodos de servicio en Afganistán con el Ejército de EE.UU. y un caso acompañante de trastorno de estrés postraumático no son un escudo de las leyes de inmigración de los Estados Unidos.



MIRA: Veterano que luchó por EE.UU. y fue deportado, regresará al país

Debido a una condena por drogas en 2010, Pérez, de 39 años, se sienta en un centro de detención ICE en Kenosha, Wisconsin, a la espera de una posible deportación a México, un país que abandonó hace más de tres décadas.

Dijo que teme que la deportación no solo lo separaría de su familia en Estados Unidos, incluidos sus dos hijos nacidos allí. Él piensa que podría matarlo.

Dijo que el asesoramiento sobre abuso de sustancias y salud mental que necesita desesperadamente no estaría disponible en México, y predice que los cárteles de la droga lo reclutarían por su experiencia en combate y lo asesinarían si no coopera.

Así que comenzó una huelga de hambre este miércoles, poco después de su último revés en el tribunal federal.

"Si me están sentenciando a una muerte segura, y yo voy a morir, ¿por qué morir en un lugar en el que no he considerado mi hogar en mucho tiempo?" dijo en una entrevista con CNN.

"Hay un dicho que dice 'Preferiría morir como un hombre que vivir como un cobarde'. En México, tendré que vivir con miedo, como un cobarde. No. Prefiero morir aquí mismo, como un hombre que lucha contra algo que no tiene sentido: esta cuestión de deportar veteranos no tiene sentido, incluso si lo intentan para justificar con la ley".

MIRA: Hondureña se refugia en iglesia para no ser deportada

El servicio militar no es garantía de ciudadanía

Pérez no es el primer veterano del ejército de EE.UU. en enfrentar la deportación.

En 2016, CNN entrevistó a varios veteranos en Tijuana, México, después de que fueron deportados de Estados Unidos. Esos veteranos dijeron que consideraban que su hogar era Estados Unidos, no México.

Al igual que algunos de esos veteranos, Pérez creyó erróneamente que alistarse en el ejército de los Estados Unidos lo convertiría automáticamente en ciudadano estadounidense, dijo su abogado, Chris Bergin.

En un comunicado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) dijo que la agencia "respeta el servicio y el sacrificio de aquellos en el servicio militar, y es muy deliberado en su revisión de casos que involucran a veteranos militares estadounidenses. Cualquier acción tomada por ICE puede resultar en la remoción de un extranjero que haya prestado servicio militar debe ser autorizado por el liderazgo superior en una oficina local, luego de una evaluación por parte de la oficina del consejero principal".

"ICE ejerce discreción procesal, según corresponda, caso por caso, para los miembros de las fuerzas armadas que han servido a nuestro país. ICE identifica específicamente el servicio en el ejército de EE.UU. como un factor positivo que se considera al decidir si el fiscal la discreción debe ser ejercida".

Se enlistó antes del 11 de septiembre

Pérez nació en México y llegó a Estados Unidos a los 8 años cuando su padre, Miguel Pérez, un jugador de fútbol semiprofesional, trasladó a la familia a Chicago por una oferta de trabajo, dijo Pérez.

Su padre, su madre y su hermana de 47 años nacieron en México, pero ahora son ciudadanos estadounidenses naturalizados, dijo. Su hermana de 27 años, su hija de 21 y su hijo de 11 son ciudadanos estadounidenses porque todos nacieron en los Estados Unidos, dijo. La madre de su hija, de quien se divorció, y la madre de su hijo, con quien no estaba casado, son ambos ciudadanos, dijo Pérez.

Pérez dijo que jugaba fútbol cuando era niño, y cuando tenía 12 años su equipo ganó un juego de campeonato estatal. Le fue bien en matemáticas y ciencias en la escuela y comenzó la universidad después de terminar la escuela secundaria.

Pero Pérez dijo que dejó la universidad antes de recibir su título y se alistó en el Ejército en 2001, varios meses antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Pérez dijo que sirvió en Afganistán desde octubre de 2002 a abril de 2003 y de mayo de 2003 a octubre de 2003, fechas confirmadas por su abogado, Bergin. Bergin dijo que Pérez dejó el ejército en el 2004 con una descarga general después de que fue descubierto fumando marihuana en la base.

Problemas después del Ejército

Después de dejar el Ejército, la vida de Pérez se salió de control. Él atribuyó estos problemas al TEPT (trastorno por estrés postraumático) que no fue diagnosticado de inmediato.

"Vi muchas cosas horribles, cosas que solo puedo, hasta el día de hoy, hablar con un especialista en salud mental e incluso luego de decirlas, las pesadillas vuelven a comenzar", dijo. "Son cosas que me sucedieron a mí personalmente, que le sucedieron a otros, y a los mismos afganos: niños de 12 y 11 años divididos en dos por balas de calibre 50 en nuestras manos", añadió.

"Estas son cosas que nunca olvidarás y, a veces, cuando tratas de olvidar, vuelven por la noche", dice.

Dijo que se volvió adicto a las drogas y bebió mucho.

"Después de la segunda gira, había más alcohol y también fue cuando probé algunas drogas", dijo. "Pero la adicción realmente comenzó después de que volví a Chicago, cuando volví a casa, porque no me sentía muy sociable".

Pérez ha tenido otros problemas legales, incluida una condena en 1998 por posesión de una pequeña cantidad de marihuana, dijo Bergin.

En 2007 fue acusado de un delito menor por asalto, pero la carga se redujo, dijo Bergin. En ese momento, ya había sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático severo en un hospital de veteranos, dijo Bergin.

Luego fue arrestado por vender cocaína a un policía encubierto.

MIRA: Así es como el mar ayudó a sanar a este veterano de guerra

Condenado por cocaína

Pérez fue condenado en febrero de 2010 en el condado de Cook, Illinois, por la fabricación y entrega de más de dos libras de cocaína y sentenciado a cumplir 15 años en el sistema penitenciario estatal, dijo la portavoz de ICE, Nicole Alberico.

Con esa convicción, perdió su tarjeta verde, dijo Pérez.

Pero la prisión tiene sus beneficios.

"Fue en la cárcel que finalmente pude obtener el tratamiento que necesitaba para mi trastorno de estrés postraumático", dijo. "Tenían muchos programas de abuso de sustancias, y ahora es cuando finalmente me siento como la persona que solía ser; no diré que es una persona nueva, sino como cuando era más joven".

También terminó la universidad.

Pérez cumplió la mitad de su sentencia cuando ICE inició el proceso de deportación, y un juez ordenó su deportación en marzo de 2017. Pérez dijo que estaba sorprendido de que lo enviaran a un centro de detención de ICE porque pensaba que ya tenía ciudadanía.

"A pesar de que era veterano, nunca solicitó la ciudadanía estadounidense durante muchos años, fue elegible", dijo un alto funcionario de inmigración a CNN. "Se convirtió en residente permanente en 1989. Esto significa que podría haber solicitado la ciudadanía desde 1994".

Durante su tiempo luchando contra la deportación, Pérez se volvió más cercano a sus padres, quienes a menudo lo visitaban. Su madre, Esperanza Pérez, acudió a los tribunales para mostrar su apoyo a su hijo.

Pérez dijo que también comenzó a hablar más con sus hijos. El sábado por la noche habló con su hijo y hablaron sobre el Super Bowl y los deportes del domingo.

Pérez apeló la orden de deportación, pero un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7 ° Circuito de EE.UU. rechazó su declaración de culpabilidad la semana pasada.

Él podría ser deportado tan pronto como este mes.

Las apelaciones finales

El abogado de Pérez, Bergin, presentó una apelación al panel completo de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE.UU. y pedirá una suspensión de la deportación mientras se desarrolla el proceso de apelación.

Bergin dijo que las solicitudes de una estadía se basan en dos argumentos: un hallazgo médico dice que Pérez necesita atención inmediata para el TEPT, y todavía se está revisando una solicitud de ciudadanía retroactiva, basada en la fecha de su alistamiento en el ejército.

Finalmente, los partidarios han pedido al gobernador de Illinois, Bruce Rauner, un perdón. Una portavoz del gobernador dijo que la petición está bajo revisión.

Miedo a los cárteles de la droga

Pérez dijo que la huelga de hambre es más que un gesto simbólico.

"Estoy ayunando porque si mi deportación es definitiva y me envían de regreso a México, me separaré de mis hijos, de mi familia, mi comunidad, mi hogar; me están echando, me sentencian a muerte", dijo. dijo.

Los cárteles de la droga en México son una amenaza real, dijo.

"Cuando estaba en la cárcel, ya recibía ofertas, personas que me decían que si me deportaban (los cárteles) les enviarían un mensaje y todo estaría bien", dijo. "Me ofrecerían la oportunidad de ganar mucho dinero y muchas otras cosas, pero esa era solo una forma de decir: 'Nos perteneces cuando vuelvas aquí'".

Dijo que pagó el precio de su caso de drogas, y que ahora está más enojado por su deportación.

"Pasé por el sistema y acepté todas las consecuencias que conlleva declararme culpable de un delito, como debería ser", dijo Pérez "Y ahora quieren deportarme sin nada, sin pensar por sí mismos que sacrifiqué mi vida luchando por este país".

"Es muy triste y ahora estoy empezando a enojarme porque esas mismas personas que autorizan, que apoyan la deportación de veteranos, son las mismas personas que el resto de nosotros luchamos por proteger", añadió.