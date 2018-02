¿Qué pasará con DACA? "No lo sé"

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Casi todos en Washington tuvieron tres palabras después de que el Senado no aprobó ningún proyecto de ley que hubiera resuelto la situación de millones de jóvenes inmigrantes indocumentados al borde de la deportación:

"No lo sé".

La pregunta en la mente de todos fue qué es lo que viene después. Pero desde los mismos legisladores hasta los asesores, cuando el polvo se asentó en el hecho de que el Senado no avanzó en un compromiso bipartidista largamente buscado sobre la política de Acción Diferida para la llegada de la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y la seguridad fronteriza, así como una aguda derrota de la propuesta de la Casa Blanca, uno tenía alguna idea de lo que podría proteger a la población de inmigrantes que llegó a Estados Unidos cuando eran niños, a veces llamados dreamers, soñadores.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha optado por terminar con DACA y, aunque los tribunales han puesto el fin en suspenso por ahora, miles de ellos podrían comenzar a ser vulnerables a la deportación tan pronto como en marzo si se revoca el fallo del tribunal.

LEE: El fin del DACA podría significar que los "dreamers" se queden sin la casa que compraron

"No sé, realmente no lo sé", dijo el jueves el senador Sherrod Brown, un demócrata de Ohio, al salir de la cámara del Senado, tras una serie de votaciones sobre diferentes propuestas de inmigración en la que ninguna logró alcanzar el número mágico de 60 para avanzar.

El resultado de un largo debate del Senado sobre inmigración coronó una semana en la que los legisladores se señalaron entre ellosotro para ganar tiempo para negociaciones tras bambalinas sobre un compromiso bipartidista. La teoría: mostrarle al presidente Donald Trump cuánto apoyo podría obtener un proyecto de ley de seguridad en la frontera y de DACA, y esperar que se suba a bordo.

Sin embargo, el acuerdo que finalmente retomó a ocho copatrocinadores republicanos fue brutalmente atacado por la Casa Blanca y las agencias del gobierno de Trump, que presionaron a los senadores para que no lo hicieran.

El proyecto de ley fracasó 54-45, y la propuesta de la Casa Blanca, a la que presionó mucho, recogió solo 39 "sí", incluso con tres demócratas.

Su promesa de permitir que la inmigración llegue al piso se cumplió. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, alejó la cámara del asunto el jueves por la noche, antes de un receso de una semana la próxima semana.

"No veo el tiempo dedicado al piso (nuevamente)", dijo a la prensa el líder de la mayoría en el Senado, John Cornyn, republicano de Texas. "Lo que tendremos que hacer es seguir hablando y ver si hay algo más que lo que se rechazó en el foro para que la gente acepte ... No creo que vaya a ser un camino hacia la ciudadanía, pero sí".

LEE: Para la mayoría de EE.UU. es más importante evitar el cierre del gobierno que mantener DACA

Ya hubo un breve cierre del gobierno debido a un esfuerzo para obtener influencia para un acuerdo de DACA en enero, pero esa amenaza se ha desactivado principalmente por la promesa de McConnell de considerar la inmigración esta semana.

El jueves, surgieron los primeros indicios de otro enfrentamiento.

"Es posible que vean surgir algo sobre el acuerdo presupuestario aquí, el ómnibus", dijo Isakson, refiriéndose a las propuestas de gastos que el Congreso debe redactar antes del 23 de marzo para evitar otro cierre del gobierno.

Los legisladores ya estaban presionando a Trump para encontrar una manera de llegar al sí, echando la culpa de no poder llegar a un acuerdo a sus pies.

"Si el presidente quiere proteger a los dreamers, puede hacerlo. Está completamente sobre sus hombros en este momento", dijo el senador Claire McCaskill, un demócrata de Missouri. "Ni siquiera pudo obtener 40 votos (en su factura) y controlan la cámara. Así que, claramente, la fiesta no está siguiendo su ejemplo".

El senador Mike Rounds, republicano de Dakota del Sur que es coautor del proyecto de ley bipartidista que no llegó a 60 votos, dijo incluso antes de la votación que probablemente fracasaría, pero que esperaba obtener más votos que el proyecto de ley de la Casa Blanca.

LEE: Del DACA al TPS y 5 cosas sobre inmigración que están pasando y que debes saber

"Ahora comencemos a hablar sobre cómo podemos hacer mejoras que le gustarían al presidente (Donald Trump)", dijo Rounds. "Porque sabemos que ello no irá a ningún lado salvo que el presidente diga: 'Lo he arreglado, he tenido la oportunidad de hacerlo bien y puedo vivir con los cambios que funcionan mejor para nosotros'", explicó.

Un camino incierto

En la Cámara, un camino hacia adelante también es gris.

Los conservadores presionan fuertemente al presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, republicano de Wisconsin, para pedir una votación sobre una medida dura que iría mucho más allá de la propuesta de inmigración de la Casa Blanca, con solo permisos temporales para los beneficiarios de DACA. El proyecto de ley no tiene suficientes votos republicanos para aprobar, pero los conservadores le han enviado señales a Ryan de que su liderazgo podría verse comprometido si no apacigua sus demandas.

LEE: Trump reitera que quiere el DACA, pero a cambio del muro fronterizo... y que México lo pagará

Sin la acción del Senado o las concesiones de los conservadores, es poco probable que la Cámara recurra a la inmigración.

Cuando se le preguntó qué sucederá, un asesor demócrata simplemente bromeó: "¿Armageddon?".