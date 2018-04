Alias ‘Guacho’ pide canal humanitario para entregar cuerpos y liberar secuestrados en la frontera con Ecuador

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - En un nuevo comunicado dado a conocer este lunes, alias 'Guacho” pidió la liberación de las personas detenidas en Ecuador y Colombia además de un corredor humanitario como condiciones para entregar los cuerpos de los tres ecuatorianos que fueron asesinados en cautiverio y la liberación de una pareja que el guerrillero disidente de las Farc aun mantiene secuestrada.

En el comunicado que circula en redes sociales y cuya veracidad CNN no ha podido confirmar, Walter Patricio Arizala Vernaza, alias ‘Guacho’, líder del grupo disidente de las FARC, dice que ha pedido a Ecuador no atacar las “tropas guerrilleras” y agrega que “si no hay un cese al fuego siguen comprometiendo a los ciudadanos ecuatorianos”.

La Secretaría de Comunicación de Ecuador le dijo a CNN que “las autoridades se encuentran trabajando y analizando” esta nueva comunicación del guerrillero.

Autoridades ecuatorianas y colombianas atribuyen a alias 'Guacho' el secuestro el 26 de marzo de dos periodistas del diario El Comercio y su conductor quienes luego fueron asesinados. También se le atribuye a este grupo disidente de las FARC, liderado por 'Guacho', el secuestro de una pareja, un hombre y una mujer, confirmado por las autoridades ecuatorianas el 17 de abril. Se desconoce el paradero y el estado de la pareja secuestrada.

En abril el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, dio un plazo de diez días para la entrega o captura del guerrillero. Como consecuencia a la falta de avance, los ministros de Defensa y del Interior de Ecuador renunciaron al gabinete un día después de que se venciera el plazo.

Este comunicado llega a tres días de la designación por decreto de los nuevos ministros del interior Mauro Toscanini y de defensa Oswaldo Jarrín. CNN se comunicó con el ministro Jarrín, quien indicó que aun no ha sido posicionado ni cuenta con un equipo de trabajo asignado, por lo que al momento evita hacer un pronunciamiento oficial al respecto.