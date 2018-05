Phil Mickelson reta a Tiger Woods a hacer realidad el sueño de los amantes del golf: un duelo cara a cara

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Es el sueño que todo fanático del golf desearía que fuera realidad, pero Phil Mickelson superó las expectativas y llamó a Tiger Woods a un duelo y con una gran apuesta.

El veterano dúo jugará en conjunto, junto a otro jugador destacado, Rickie Fowler, en las dos primeras rondas del Players Championship en Sawgrass, Florida, esta semana. Mickelson, de 47 años, estaba de buen humor al lanzar el desafío a su viejo rival.

La pareja, que tiene 19 mayores entre los dos, se enfrentaron en la cúspide del golf durante gran parte de sus carreras y ambos disfrutan de un renacer: Woods, de 42 años, después de un prometedor regreso tras una cirugía de espalda, y Mickelson, con una primera victoria en cinco años a principios de esta temporada en México.

"Me encanta que hagamos pareja", dijo Mickelson, ganador de cinco premios importantes, a los periodistas. "Creo que es realmente divertido", agregó.

Entusiasmado, el actual número 19 del mundo agregó sonriendo: "No hemos sido pareja en años. Y cuando miro la portada del periódico y veo a la pareja ahí y la emoción que ha generado esto, me hace pensar, ¿por qué no nos saltamos todo lo secundario de un torneo y nos enfrentamos cara a cara, y solo tenemos una especie de partido con una apuesta grande y que el ganador se la lleve toda?".

"Creo que sería algo realmente divertido para nosotros, y creo que habría mucho interés en eso si simplemente fuéramos directamente a la ronda final".

'Lo que lo haga sentir incómodo'

En la conferencia de prensa de Woods más tarde en Sawgrass, le preguntaron sobre la propuesta de Mickelson.

Antes de mostrar una sonrisa, el exnúmero uno del mundo dijo: "Definitivamente no estoy en contra de eso, jugaremos lo que sea que lo haga sentir incómodo".

Woods y Mickelson rara vez jugaban juntos en el apogeo de sus carreras, y los organizadores de torneos los mantenían separados para extender a sus mejores talentos en los horarios de televisión.

Nunca fueron amigos mientras luchaban por el liderazgo en el golf, pero se han vuelto más cercanos en los últimos años, gracias al papel de Woods como vicecapitán en la Ryder Cup y Presidents Cup. También por el apoyo de Mickelson a su antiguo enemigo durante sus variados problemas fuera de los campos de golf.

Su práctica sorpresa, realizada juntos en Augusta, Georgia, alimentó los rumores sobre el nuevo 'bromance' del golf.

"Siempre nos hemos tenido mutuo respeto y siempre he apreciado lo que él ha hecho por el golf", agregó Mickelson. "Hace quince años mi carrera al lado de la suya apestaba y ahora está bien. Lo estoy haciendo mejor a medida que pasa el tiempo", siguió.

Mickelson dijo que las actuaciones de Woods a principios de la década de 2000 —ganó cuatro carreras consecutivas entre 2000 y 2001, incluido el US Open con un récord de 15 golpes— fue el "punto de referencia" y el "mejor" golf que se haya jugado.

"No creo que nadie... vuelva a ver ese nivel de juego", dijo.

"Fue el golf más notable de la historia y creo que es irrepetible. Considero que el año 2000 es una suerte de punto de referencia en el US Open como el mejor golf del que he sido testigo y que alguna vez se ha jugado", continuó.

Por su parte, Tiger Woods dijo que Mickelson era el nombre que siempre buscaba en una clasificación.

"Siempre nos hemos mirado y dicho, ¿dónde está él en el tablero?", dijo. "Para mí poder jugar con una persona contra la que me he enfrentado durante más de dos décadas es muy divertido", agregó.

