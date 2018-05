Paolo Guerrero sin Mundial: así reaccionó internet tras su reunión con Gianni Infantino

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Sin embargo, una declaración de la FIFA señaló que la sanción no fue impuesta por esta organización. En otras palabras: no podía cambiar la situación

(CNN Español) – Perú se jugó una final este martes, aunque no en una cancha de fútbol: el delantero Paolo Guerrero se reunió en Suiza con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte lo sancionara a 14 meses de suspensión por dar positivo en una prueba antidopaje. Esta era la última carta de la selección para que su capitán pudiera asistir al Mundial Rusia 2018.

Y, como suele suceder tantas veces en el fútbol, el resultado no fue el esperado. Una declaración de la FIFA señaló que, si bien Infantino le manifestó a Guerrero su “profunda comprensión” por la decepción de no poder participar en la Copa del Mundo, la sanción no fue impuesta por esta organización. En otras palabras: no podía cambiar la situación de Guerrero.

Así las cosas, la selección peruana enfrentará el torneo sin su capitán e internet ya empezó a protagonizar esa realidad. Esta fue la reacción en redes sociales, que se debatió entre la tristeza y el humor:

Cuando todavía quedaban esperanzas, este usuario de Twitter retrató la ansiedad que lo invadía...

Otro pensó que los hechos serían más llevaderos en la realidad de los videojuegos.

Si Paolo Guerrero no juega el mundial cambio el FIFA por él PES. — Maxi Mendaña (@maximend92) May 22, 2018

Pero una vez se supo lo que había pasado:

La reacción exagerada de la FIFA contra Paolo Guerrero descrita en una imagen. pic.twitter.com/jbOabjAxFS — Sonny Boy (@_SantinoBoy) May 22, 2018

Gianni Infantino se solidariza con Paolo Guerrero pero no puede pasar por encima de la sanción del TAS#Maradona #Galarreta pic.twitter.com/D1wR1qh3kB — Memes Del Peru (@SoyMemesDelPeru) May 22, 2018

Y también llegó el momento en que la política de Perú no podía ser ajena al acontecimiento deportivo:

Paolo Guerrero merecía más el indulto que Fujimori. — Juan Carlos (@juancgk) May 22, 2018

Kenji, justo cuando se te necesita... no estás. 😂😂😂😂#NoHayIndulto para Paolo Guerrero, ptm. pic.twitter.com/Q3nZZoDGyz — Salvaje Digital (@salvajedigital) May 22, 2018

Aunque no todo fue humor. Muchos usuarios expresaron su tristeza y decepción por no ver a Guerrero en las canchas de Rusia, una Copa del Mundo a la que Perú llega tras 36 años de no clasificar.

La reacción de todo el Perú al enterarse la supuesta noticia de Paolo Guerrero. Pero ojo, tenemos 23 guerreros! #VamosPerú 🇵🇪 pic.twitter.com/JFifVBBvkR — Edilson La Rosa Montoya (@edilsonlarosa) May 22, 2018

Lo de Paolo Guerrero nos rompe el corazón otra vez. Pero existe "el amor después del amor" Vamos Perú!! — Rene Gastelumendi (@renegaste1) May 22, 2018

Fuerza Paolo Guerrero, Fuerza capitán del Perú.

Si todos se sacaran la m como tú,

Si todos lucharan por lo justo como tú...

Gracias siempre, por la garra, por el coraje,

por tu entrega, por todas las alegrías que nos has dado...

en un país lánguido de victorias y justicia. pic.twitter.com/OsT7k0TpYJ — cecilia niezen (@cniezen) May 22, 2018

La ausencia de Paolo Guerrero en el Mundial es la segunda gran tristeza que tengo después del gol fallado por el Cóndor Mendoza. — inoesasi del Perú (@inoesasi) May 22, 2018

No hay indulto para Paolo Guerrero. A levantarnos. Mucho más estimulados para el mundial. Crecernos ante la adversidad. Siempre💪🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪 — Mauricio Fernandini (@MauFernandini) May 22, 2018

Paolo Guerrero, tendrás tu revancha. Yo lo sé. 💔😥🇵🇪 pic.twitter.com/rcNjxnHRSU — José Adrián Incio (@joadrian93) May 22, 2018

Finalmente, también quedó espacio para recordar todos los memes que surgieron desde el pasado 14 de mayo, cuando el Tribunal de Arbitraje del Deporte aumentó su sanción de seis a 14 meses.

Ningún peruano debería alegrarse por la sanción Paolo Guerrero, pero debo admitir que los memes aligeran mi dolor. pic.twitter.com/iCm9y4IagH — Gianmarco Cárdenas (@soynubeparlante) May 14, 2018

Está para meme lo de Paolo Guerrero: "Clasifica luego de 36 años al Mundial, queda fuera por dopaje 🤦‍♂️" pic.twitter.com/IGOxwVTGlr — Nicolás Bernasconi (@Nicoberniz) May 14, 2018

Ya salen los memes de la suspensión de #PaoloGuerrero de seis a catorce meses. El cañonero se perderá el Mundial con la @SeleccionPeru. pic.twitter.com/lUksz9OG5G — Xavier Ojeda (@XaviOjedaJr) May 14, 2018

NO ME QUIERO IR, SEÑOR TAS. NO ME QUIERO IR. 😭😭#PaoloGuerrero pic.twitter.com/328vDTtDSY — PUCPTO PERUANÍSIMO (@Pucpto) May 14, 2018