Si Paolo Guerrero no va a Rusia 2018 con Perú, ¿qué otros delanteros tiene Gareca?

(CNN Español) - Todo apunta a que Paolo Guerrero no jugará el Mundial Rusia 2018. La reunión del delantero peruano con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, este martes, era una luz de esperanza para muchos seguidores peruanos que aún soñaban con tener a Guerrero en Rusia 2018. Sin embargo, acabada la reunión en Zúrich, Suiza, la FIFA aseveró que la pena no podía ser cambiada al no haber sido impuesta por ella, sino por otra entidad, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Si bien queda una última opción, recurrir al Tribunal Federal Suizo, el asesor externo de la Federación Peruana de Fútbol, Javier Quintana, ve esta poco probable. "Posibilidad hay, el problema son los tiempos, la justicia es lenta en todos lados y los tiempos son los que perjudican", declaró a la agencia estatal Andina.

Paolo Guerrero, delantero del Flamengo de Brasil, es considerado el jugador más importante de Perú, país cuya llegada a Rusia 2018 significa el fin de una ausencia de 36 años en copas mundiales de fútbol. Así las cosas, surgen varias preguntas en torno a quién lo reemplazará:¿Tiene Perú un delantero que pueda sustituirlo? ¿Cuáles son los delanteros que tiene a su disposición Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, para relevar a Guerrero?

Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz, Andy Polo y André Carrillo son los delanteros con los que Gareca cuenta en la lista preliminar que ha presentado a la FIFA. A continuación, un repaso de cada uno.

Jefferson Farfán

Si bien Jefferson Farfán es titular habitual en la selección peruana, la ausencia de Paolo Guerrero obligaría a que Gareca lo ubique como delantero de punta. Es decir, más cercano al área y menos alejado del mediocampo. Así lo sostiene David Hidalgo, periodista del diario peruano El Comercio. "Sin Guerrero, Perú ya no jugaría con un solo punta", sostiene. "El jugador más adelantado sería Farfán, acompañado de André Carrillo y, según Gareca, hasta Paolo Hurtado podría ser el acompañante de la ‘Foquita’", agrega Hidalgo.

Fecha De Nacimiento: 26 de octubre de 1984.

Club actual: Lokomotiv (Rusia).

Clubes previos: Alianza Lima, PSV Eindhoven, Perú, Schalke 04 (Alemania), Al Jazira (Emiratos Árabes).

Partidos jugados en Eliminatorias con Perú: 40 Participaciones.

Goles en Eliminatorias: 16 Goles.

Resultados en partidos en Eliminatorias: 11 triunfos, 11 Empates y 11 derrotas.

Raúl Ruidíaz

Raúl Rudíaz milita en el Monarcas Morelia de México y lleva nueve goles en los 16 partidos del actual torneo de ese país. Para Horacio Zimmermann, periodista de Movistar Deportes, poner a Ruidíaz como delantero extremo implicaría sacar del equipo titular a André Carrillo, Christian Cueva o Edison Flores. "Además de su olfato goleador, sus movimientos dentro del área pueden mantener ocupado a uno de los centrales del equipo rival y de esa manera dar espacios a Farfan dentro del area", agrega Zimmermann.

Fecha De Nacimiento: 25 de julio de 1990

Club actual: Monarcas Morelia (México).

Clubes previos: Universitario (Perú), Universidad de Chile (Chile), Coritiba (Brasil) y FBC Melgar (Perú).

Partidos jugados en Eliminatorias con Perú: 14 Participaciones.

Goles en Eliminatorias: 1 gol.

Resultados en partidos en Eliminatorias: 5 triunfos, 4 Empates y 6 derrotas.

André Carrillo

André Carrillo suele ser empleado como un delantero más cercano al mediocampo que al área. De ocupar la posición de Paolo Guerrero, debería acercarse más al arco rival. "En ese supuesto, la velocidad, la técnica, su cambio de ritmo y facilidad para la gambeta puede dañar al rival", sostiene Gonzalo Valencia, periodista del diario peruano Trome. "Logra desequilibrar con facilidad", subraya Valencia, pero asegura que si bien ubicar a Carrillo como delantero extremo "no es una idea descabellada, es poco probable".

Fecha De Nacimiento: 14 de junio de 1991.

Club actual: FC Watford (Inglaterra).

Clubes previos: Alianza Lima (Perú), Sporting (Portugal), Benfica (Portugal).

Partidos jugados en Eliminatorias con Perú: 20 Participaciones.

Goles en Eliminatorias: 1 gol.

Resultados en partidos en Eliminatorias: 7 triunfos, 5 Empates y 9 derrotas.

Andy Polo

En la lista de convocados previa a la definitiva, Andy Polo aparece como mediocampista, aunque los periodista consultados coinciden en que ha cumplido con labores de delantero. En esa línea, es el que menos opciones tendría de cumplir con las funciones que Paolo Guerrero tenía en la selección de Perú antes de su suspensión. Hidalgo

Fecha De Nacimiento: 29 de setiembre de 1994.

Club actual: Portland Timbers (Estados Unidos)

Clubes previos: Universitario (Perú), USMP (Perú), Sub-19 de Inter de Milán (Italia), Millonarios (Colombia), Monarcas Morelia (México).

Partidos jugados en Eliminatorias con Perú: 9 participaciones.

Goles en Eliminatorias: ninguno.

Resultados en partidos en Eliminatorias: 5 triunfos, 2 Empates y 2 derrotas.

¿Y qué pierde Perú con la ausencia de Paolo Guerrero?

"Sin Guerrero se pierde jerarquía y gran presencia ofensiva", indica Valencia. "Y a ellos se suma el aspecto mental, Guerrero es el líder del equipo, encaminó la rebeldía que tal vez se sintió en los partidos de repechaje", agrega.

En esa línea, Hidalgo considera que, tras la salida de Guerrero, Perú "ha demostrado que se sabe manejar dándole peso al juego de toque y de ataque por los costados". Eso se reflejó, afirma, en los últimos dos amistosos que tuvo este equipo. "Dejaron una clara impresión de saber manejarse mejor en bloque y una movilidad en mitad de campo —intercambio de puestos— que muy pocas selecciones tienen", precisa.

En tanto, para Zimmermann, la ausencia de Paolo ha hecho que Perú pierda opciones en el juego aéreo. "Cuando Perú no podía con el trabajo colectivo, con pelota al piso, una salida siempre era el balón largo a Guerrero, al pecho", recuerda.