Assad pide a Estados Unidos que abandone Siria

(CNN) - El presidente de Siria, Bashar al-Assad, dijo en una entrevista con Russia Today (RT) que Estados Unidos ha "perdido sus cartas" en Siria, pidiendo al país que deje su nación.

"Los estadounidenses deberían irse. De alguna manera, ellos se van a ir. Vinieron a Iraq sin fundamento legal, y mira lo que les pasó. Ellos deben aprender su lección. Iraq no es una excepción. Siria no es una excepción. La gente no aceptará a extranjeros en la región nunca más", dijo Assad.

MIRA: Israel culpa a Irán de bombardearlos en Siria

El presidente sirio dijo que su gobierno ha "abierto la puerta a la negociación" con las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés), que están apoyadas por EE.UU.. Se trata de un grupo predominantemente kurdo que controla parte del norte de Siria. Las SDF, que Assad apodó como "el único problema pendiente en Siria", serían confrontadas con la fuerza si las negociaciones no funcionan, dijo el presidente.

Assad ha estado enfrentándose a los rebeldes opositores de su mandato desde el levantamiento popular de hace siete años que llevó al país a una guerra civil. Las fuerzas gubernamentales perdieron grandes extensiones de territorio, pero la intervención rusa en nombre de Assad en 2015 ayudó a cambiar el rumbo de la guerra a su favor.

Este mes, las fuerzas del gobierno expulsaron a todos los rebeldes fuera de la capital siria, Damasco, marcando un importante punto de inflexión en la guerra.

Pero la intervención de Rusia convirtió a Siria en un barril de pólvora para los poderes mundiales. En la entrevista con RT, Assad dijo que Rusia y Estados Unidos estuvieron cerca de una confrontación en Siria.

"Estuvimos cerca de un conflicto directo entre las fuerzas de Rusia y las de Estados Unidos", dijo Assad.

"Por suerte, ha sido evitado, no por la sensatez de Estados Unidos, sino por la de Rusia", añadió.

LEE: Expertos quieren exhumar a presuntas víctimas de ataques químicos de Siria para realizar pruebas

Meses después de un presunto ataque químico por parte de las fuerzas gubernamentales que hizo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, llamara a su homónimo sirio "Animal Assad" en un tuit, Assad dijo que él no tenía ningún apodo para Trump.

"Este no es mi lenguaje, así que no puedo usar un lenguaje similar. Ese es su lenguaje. Le representa a él", dijo Assad.

"Alguien como Trump no movería nada por mí", añadió.

En abril, Estados Unidos, Reino Unido y Francia se unieron para atacar a Siria como respuesta a los reportes de un ataque químico en la ciudad siria de Douma que dejó decenas de muertos, según trabajadores humanitarios.