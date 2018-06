Fernando Savater: “Los e-books no sustituirán a los libros"

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Belén Zapata

GUADALAJARA (CNNMéxico) — Para el filósofo y escritor español Fernando Savater los libros serán en un futuro “objetos preciosos, que algunos atesoraremos”, pero dice que aún falta mucho para que eso suceda, porque “la cosa del e-book todavía va despacio”.

“Los e-books (libros electrónicos) y todas estas cosas, no irán sustituyendo a los libros, irán sirviendo de soporte a los libros de nuevas formas, de nuevas vertientes”, dice en entrevista con CNNMéxico.

“Lo importante es que siga habiendo literatura, que siga habiendo poesía, filosofía y que siga habiendo lectores en todas esas materias, si el soporte cambia, algunos evidentemente nos quedaremos ya para siempre en el libro porque es parte, incluso como objeto físico de nuestro cariño, pero es lógico que haya personas que vayan buscando otro tipo de soportes, lo importante que los lectores no desaparezcan”, agrega.

Savater fue uno de los invitados a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde participó en varios encuentros con escritores y jóvenes.

Autor de más de 50 obras, entre las que destacan las dedicadas a la divulgación de filosofía para jóvenes, como Ética para Amador, el escritor dice que ver una feria poblada de niños y jóvenes “que curiosean y se interesan por los autores” le provoca gran entusiasmo.

Aunque afirma que los e-books “son todavía una cosa pequeña”, dice que han ganado terreno en áreas especializadas y cita como ejemplo que hoy pocos pensarían en adquirir una enciclopedia de 30 volúmenes.

“Creo que, como tal, el libro durará para una serie de funciones. Tengo un amigo que trabaja en computadores que dice que si el libro se hubiera inventado después de la computadora, todo mundo hubiera creído que es un gran avance”, cuenta mientras ríe.

El filósofo, quien en noviembre pasado ganó el Premio de Poesía y Ensayo Octavio Paz, presentó en la FIL Ética de urgencia, una de sus más recientes obras en la que narra los encuentros con alumnos jóvenes, las preguntas e inquietudes de quienes gobernarán el mundo en un futuro, un público que dice es agotador.

“Aquí (en la FIL) yo siento que los encuentros son estimulantes y por otra parte agotadores, porque la verdad es que los jóvenes son muchos, son exigentes y yo quiero no fallar la expectativa que tengan puesta en mí, le dejan a uno luego como si hubiera boxeado un par de asaltos con un campeón de mundo de peso pesado, pero la verdad es muy gratificante”, afirma entusiasmado.

Padres lectores, hijos lectores

Mientras la tecnología alcanza o no a los futuros lectores, Savater regresa su memoria a esos momentos en que siendo un niño y sin conocer aún las letras su madre le leía cuentos e historias.

“A mí me gustaba leer mucho desde pequeñito, no entiendo como los demás no leen”, refiere.

Lector y escritor voraz, quien ha dicho que "si me pagaran por leer sería rico", considera que la mejor manera de acercar a un niño a lectura es leyéndole como hizo su madre.

“Los niños se aficionan a leer cuando les leen a ellos antes…, yo creo que los padres que quieran que sus hijos lean, deben leer, deben irles, no obligando, no convirtiendo al libro en una especie de prolongación del estudio, sino al contrario, del juego, del momento del placer y de la vinculación padre e hijo, yo creo que los libros como todas las cosas vienen por la vía del amor”, afirma.

“Mi país en una situación dramática”

La sonrisa casi permanente de Savater se borra un momento cuando habla de su país: España.

Debido a la crisis económica por la que atraviesa el país ibérico, en septiembre pasado el gobierno español presentó un proyecto de presupuesto para el año 2013 que reducirá el gasto en 40.000 millones de euros, congelará el salario de los trabajadores públicos y recortará el pago de prestaciones por desempleo.

En noviembre pasado 74.269 personas se sumaron al desempleo, con lo que la cifra de parados en España ascendió a 4 millones 907.817, acumulando un 11,02% más en la caída de la fuerza laboral, respecto al año pasado.

“Lo vivo como mucha preocupación, mi país está en una situación muy dramática, tanto en el plano laboral, económico, social y político, hay muchos motivos de preocupación, hay muchas personas que lo están pasando mal, a corto plazo no se ven salidas positivas, todos esperamos que en un par de años las cosas hay mejorado”, dice Savater.