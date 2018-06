Kim Jong-Un dice que Corea del Norte ampliará su arsenal y lanzará más misiles

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNNMéxico) — El líder norcoreano, Kim Jong-Un, defendió este domingo la ampliación “cuantitativa y cualitativa” de su arsenal nuclear para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos, según informó la agencia estatal KCNA.

Kim volvió a insistir en que su país lanzará más misiles durante la apertura de la sesión plenaria del Partido único de los Trabajadores de Corea del Norte que se reúne por primera vez desde septiembre de 2010.

En su intervención, el líder norcoreano prometió promover la economía y el desarrollo de su potencial nuclear “de manera simultánea” un día después de asegurar que su país había entrado en estado de guerra con el Sur, en una escalada de amenazas casi diarias del régimen comunista.

Aunque la retórica amenazante de Corea del Norte subió de tono en las últimas horas, pero el Pentágono y el gobierno de Corea del Sur dicen que no es nuevo.

"En este punto no hay ninguna indicación de que se trate de algo más que de una retórica belicista", dijo un alto funcionario de Defensa de Washington que no está autorizado a hablar con los medios y pidió no ser identificado

