La Habana ya es oficialmente una Ciudad Maravilla Moderna

La UNESCO no participó en esta selección

(CNNEspañol) - La Habana, en Cuba, fue elegida como Ciudad Maravilla Moderna por la organización New 7 Wonders. Cientos de miles de personas votaron por esta ciudad en una lista de ciudades que “mejor representan el cumplimiento de las aspiraciones de nuestra civilización global urbana”, según describen los organizadores.

La Paz, Bolivia, es la otra ciudad latinoamericana que está dentro de la selecta lista de 7 ciudades mundiales.

Este ranking de ciudades es impulsado por la fundación New 7 Wonders, una organización que nació en el año 2000 como un ejercicio de memoria global y como un medio de “documentación y conservación de obras y monumentos en todo el mundo” para la herencia mundial.

“Nunca antes en la historia de la humanidad había sido posible tener una votación global, alcanzar consenso mundial y nunca antes las ciudades habían tenido la misma consideración universal dada a las siete Ciudades Mara­villas del Mundo Moderno y de la naturaleza”, dijo el multimillonario y cineasta suizo Bernard Weber, fundador y presidente de New 7 Wonders en un evento en La Habana este 7 de junio de 2016.

“Cientos de miles de votos” se recogieron a través de la página de internet de la iniciativa, así como vía mensajes de texto y aplicaciones en teléfonos móviles y tablets disponibles en varios países, según New 7 Wonders.

Más de 1.200 ciudades de 220 países fueron inscritas en la primera fase de esta selección que se llevó a cabo en 2012, cuando empezó esta iniciativa encabezada por Bernard Weber.

28 ciudades fueron semifinalistas en la fase de votos que se realizó entre el 21 de octubre de 2013 y el 7 de diciembre de 2014, día en el que el Weber dio a conocer el nombre de las siete nuevas Ciudades Maravillas Modernas. Ellas son:

– Beirut, Líbano

– Doha, Qatar

– Durban, Sudáfrica

– La Habana, Cuba

– Kuala Lumpur, Malasia

– La Paz, Bolivia

– Vigan, Filipinas

Este 7 de junio fue develado oficialmente el monumento con placa conmemorativa que acredita a La Habana, Cuba, como una de las 7 Ciudades Maravilla.

“Nues­tra ciudad constituye parte del patrimonio más importante de la cultura material de la nación, y representa una pieza sustancial de la memoria histórica, con extraordinarios valores arquitectónicos y urbanísticos”, dijo durante este evento Marta Hernández, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular desde la explanada del Castillo de San Salvador de la Punta donde se llevó el evento de premiación.

No es una lista

En esta selección no hay un ranking pues las 7 nuevas Ciudades Maravilla tienen igual estatus, según New 7 Wonders, quienes aseguran que no se planean más campañas como estas para elegir nuevas Ciudades Maravillas Modernas.

La organización ha recibido críticas pues muchos consideran absurdo que no haya una razón científica detrás de la lista y se trate, para algunos, de un concurso de popularidad, pues la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, rechazó entrometerse en este proceso.

Sin embargo, la organización dice que esta selección “alentará el debate sobre cómo las ciudades deben responder a los retos del presente y del futuro”.

New 7 Wonders aclaró que a pesar de que agradecía el apoyo de los gobiernos locales y nacionales, esta selección no se trata de una “competencia entre países, gobiernos, ministerios o departamentos públicos”, sino de la votación popular.