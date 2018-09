Google te permitirá experimentar Bohemian Rhapsody como si estuvieras en el escenario

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(Expansión) - La canción más famosa y elaborada de Queen, Bohemian Rhapsody, podrá vivirse como una experiencia de realidad virtual gracias a la colaboración entre la mítica banda y Google.

La Bohemian Rhapsody Experience es un video 360º en realidad virtual que nos introduce en la imaginación del vocalista Freddie Mercury, recreando la sensación de estar en el escenario con el grupo.

“Esta ha sido una pasión toda mi vida, he sido una especie de defensor de la realidad virtual y creo que no se podría tener un mejor soundtrack”, dice Brian May, guitarrista de Queen, en el video promocional con información detrás de cámaras de Google.

https://www.youtube.com/watch?v=HAuw5lrRt30

Solo necesitas un visor de realidad virtual y la aplicación Bohemian Rhapsody Experience –ya disponible en Android y próximamente en iOS– instalada en el teléfono inteligente para vivir la experiencia. Aún sin el visor, podrás disfrutar del video en 360.

Además de la banda y el gigante de las búsquedas, en la producción del contenido participó Enosis, una compañía especializada en contar historias a través de la realidad virtual; quienes se encargaron de la realización de las tomas de video, captura de movimientos.

“Es un viaje al subconsciente de Freddie Mercury”, considera Vangelis Lympouridis, productor y director de la Bohemian Rhapsody Experience. “Nos inspiramos en toda la iconografía y todos los simbolismos”.

La apuesta de Google es experimentar acerca de cómo podrían lucir los videos musicales del futuro, y el nivel de inmersión que el espectador va a sentir con su artista favorito.