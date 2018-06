Kim Kardashian pensó que la iban a violar y a matar durante el robo en París

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Kim Kardashian habló del robo que sufrió en París el pasado mes de octubre por primera vez en un episodio de su programa Keeping Up with the Kardashians este domingo en la noche.

Kardashian, que fue atracada con un arma de fuego el 3 de octubre de 2016, le contó a su hermana el momento en el que fue apuntada con un arma por un hombre enmascarado que se hizo pasar por agente de policía. Kardashian dijo que creyó que la iban a violar y a matar.

“Entonces [uno de los hombres armados] me puso cinta en la cara, en la boca, para evitar que gritara o algo y luego me agarró las piernas y yo no tenía… ya saben, no tenía ropa interior [bajo el vestido] y me empujó hacia él frente a la cama y pensé ‘ok, este es el momento. Me van a violar’”, recordó Kardashian entre lágrimas. “Me preparé mentalmente por completo, pero luego él no hizo nada y me amarró las piernas juntas con cinta”.

“Luego me estaban apuntando con un arma y pensé que en ese momento me iban a disparar en la cabeza”, continuó. “Solo pedía para que Kourtney [Kardashian] tuviera una vida normal luego de ver mi cuerpo sin vida en la cama”.

Cámaras del canal E! estaban en París durante el tiempo del asalto, pues Kim y Kourtney Kardashian participaban en la Semana de la Moda de París. Sin embargo, las cámaras no estaban presentes durante los hechos.

Este domingo Kardashian volvió a contar que los ladrones la dejaron en el baño antes de escapar con millones de dólares en joyería, entre los que estaba un anillo de 20 diamantes de quilates estimado en 4,5 millones de dólares.

Desde el asalto, 17 sospechosos fueron detenidos para ser interrogados enero. 10 sospechosos han sido acusados en conexión con este robo.