Le Pen y Macron cara a cara: estas son sus principales propuestas

(CNN) - El electorado francés dio una llamada de atención a la clase política del país el domingo, votando a favor de dos candidatos outsider: uno que nunca ha tenido un cargo electo y la otra, la líder de la extrema derecha de Francia.

Hartos de los partidos que han dominado la política francesa las últimas décadas, los votantes optaron por los dos políticos que prometían la mayor reorganización: Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el 7 de mayo.

"Es un terremoto político en este país y en Europa", dijo la veterano periodista francesa Christine Ockrent a CNN.

Sin embargo, los votantes han optado por confiar en políticos de los que saben relativamente poco. Ambos tienen dos visiones de Francia marcadamente diferentes.

¿Cómo se comparan en las cuestiones cruciales?

Europa

Le Pen

Cuando se trata de Europa, Le Pen, líder del partido de extrema derecha Frente Nacional, ha sido consistente en su mensaje: "A mi manera o de ninguna manera".

Si es elegida, dijo que comenzará rápidamente las negociaciones con los demás Estados miembros de la UE para cambiar la naturaleza de la pertenencia de Francia.

Le Pen quiere sacar al país del euro, a pesar de que la decisión sería tomada en un referéndum. Ella también quiere acabar con la zona libre de fronteras y prescindir de la legislación de la UE.

Si no se cumplen esas exigencias entonces llevará a cabo un referéndum sobre la adhesión a la UE -un llamado "frexit"-, aunque para hacerlo, necesitaría para cambiar la Constitución del país.

Le Pen ha abogado por lazos más estrechos con Rusia y ha criticado abiertamente las sanciones de la UE contra Moscú. También ha admitido que su campaña se ha beneficiado de finanzas rusas.

El mes pasado, viajó a Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Macron

Cuando se trata de Europa, Macron, un exbanquero que fue ministro de Economía, difícilmente podría estar más lejos de Le Pen. Para Macron, Francia debe permanecer en el centro de Europa y trabajar más estrechamente con sus vecinos.

Ha sido firme en que una mayor integración entre los países que comparten el euro beneficiará a la Unión Europea en su conjunto. Ha abogado por la reforma de la unión monetaria, y ha dicho que la zona euro debe crear su propio presupuesto.

Macron es un partidario del libre comercio y el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá.

Pero es cauteloso cuando se trata de buscar nuevos acuerdos, argumentando que la UE no debe sacrificar sus normas en materia de seguridad, protección social y medio ambiente.

También se ha mostrado en contra de la restauración de las fronteras en Europa y quiere una mayor integración dentro del bloque comercial.

Inmigración

Le Pen

Le Pen ya ha declarado que tomará medidas firmes para asegurar que los extranjeros vigilados por los servicios de inteligencia sean expulsados del país.

Quiere limitar la inmigración y restaurar las fronteras del país mediante la retirada del acuerdo Schengen, que permite viajar sin pasaporte entre 26 países europeos.

También quiere que los inmigrantes tengan un acceso limitado a los servicios públicos y hacer del proceso para que un inmigrante se convierta en ciudadano francés mucho más estricto.

Macron

Macron se ha comprometido a hacer frente a las solicitudes de asilo en los primeros seis meses y dice que Francia debe ser un lugar donde los refugiados sean bienvenidos.

Está en contra de cerrar las fronteras, pero dice que debe haber controles inmigratorios más estrictos.

Macron ha alabado el papel de la canciller alemana, Angela Merkel, en la crisis migratoria y cree que Francia debe hacer más.

Quiere trabajar estrechamente con Europa para resolver el problema y no tiene ningún deseo de alejarse de esas discusiones.

Seguridad

Le Pen

Le Pen ha sido muy franca en su crítica a la OTAN y quiere sacar a Francia de su mando militar integrado.

Ha prometido aumentar el gasto de defensa para la contratación de 15.000 nuevos agentes de policía.

También quiere que los delincuentes extranjeros sean expulsados ​​del país.

La semana pasada, a raíz del ataque terrorista en París, Le Pen pidió el cierre de todas las mezquitas "islamistas" en Francia y el restablecimiento de las fronteras francesas. También dijo que el país necesita "recursos para asegurarnos de que podemos luchar contra el terrorismo islamista..."

Añadió que las personas en la lista de vigilancia de los servicios de seguridad por radicalización deberían ser expulsados ​​de Francia y despojados de su nacionalidad.

Macron

Si bien el ataque de la semana pasada en París, en el contexto de una serie de ataques mortales en suelo francés en los últimos dos años, se considera ampliamente que le han beneficiado a Le Pen más que nadie, Macron ha recorrido una fina línea entre prometedora seguridad y no pisar la libertad de los ciudadanos franceses.

El joven político ha entrado en el debate sobre la lucha contra el terrorismo y el orden público, anunciando propuestas que incrementarían el gasto de defensa y para contratar más agentes de policía.

En su intervención en el último debate presidencial, que tenía lugar mientras se desarrollaba el ataque de la semana pasada en los Campos Elíseos parisinos, buscó un balance entre la necesidad de responder y proteger a los ciudadanos franceses con la solidaridad con la UE.

"Todo esto me hace muy consciente de que estamos siendo atacados en el corazón de nuestra nación. Estamos bajo amenaza. Quiero asegurarme de que estamos protegidos. No hay que ceder ante el miedo, y no debemos ceder ante su trampa. No es un momento para dudar de la UE".

Economía

Le Pen

Le Pen ha propuesto abandonar el euro y cambiar a un "nuevo franco" de menor valor para ayudar a que las exportaciones francesas sean más competitivas. La deuda nacional existente se convertiría a la nueva moneda –una medida que probablemente sería considerada como un impago.

Además, quiere un referendo sobre la pertenencia de Francia a la Unión Europea.

Le Pen se opone firmemente a la globalización y ha prometido buscar políticas que ella describe como "proteccionismo inteligente".

Eso significa no más nuevos acuerdos de libre comercio y dar a las compañías francesas prioridad en los contratos públicos. También implica un nuevo impuesto a las compañías que contratan trabajadores extranjeros, e impuestos adicionales a las importaciones.

Le Pen quiere recortar el impuesto sobre la renta para los más pobres. Ella reduciría la edad de retiro y mantendría la semana laboral de 35 horas.

Ella se ha opuesto a la privatización de las grandes compañías estatales incluyendo el servicio postal.

Macron

Macron ha prometido recortar el impuesto corporativo gradualmente del 33% actual al 25%. Él también quiere recortar los impuestos locales a la vivienda para la mayoría de los ciudadanos franceses.

El candidato ha prometido recortar el gasto público de 60.000 millones de euros (64.000 millones de dólares) al año, en parte haciendo más eficiente al gobierno. Dijo que eliminaría hasta 120.000 empleos públicos que ya no se ocuparían al retirarse los trabajadores que los ocupan actualmente.

Macron es un defensor del libre comercio y ha hecho campaña a favor de un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá.

Dijo que consideraría cambios a la semana laboral de 35 horas.

También quiere gastar 50.000 millones de euros durante cinco años para entrenamiento, energía y medio ambiente, transporte, salud y agricultura.

Ivana Kottasova, de CNN Money, contribuyó con este reporte