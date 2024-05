Última hora de la guerra entre Israel y Hamas en vivo: noticias, situación en Gaza y más

Biden "no quiere que ciertas categorías de armas estadounidenses" sean utilizadas por Israel en Rafah, asegura la Casa Blanca

Este jueves, la Casa Blanca defendió la decisión de detener un envío de armas a Israel y sostuvo los comentarios del presidente Biden a Erin Burnett de CNN al decir que el presidente cree que Israel tiene “todo el derecho a defenderse”, pero no apoya una operación terrestre importante en Rafah.

"Lo que el presidente dejó claro en CNN es que no queremos brindar apoyo material a tal operación", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a los periodistas a bordo del Air Force One. "Hemos retenido un envío de municiones no guiadas de alta carga útil y discutimos con Israel todas las preocupaciones sobre su uso en entornos urbanos densos".

Para Biden, dijo, “esto es sencillo”.

"Continuará brindando a Israel todas las capacidades que necesita para defenderse, pero no quiere que se utilicen ciertas categorías de armas estadounidenses en un tipo particular de operación en un lugar particular", dijo Jean-Pierre. "En términos más generales, el presidente ordenó a su equipo que continúe trabajando con Israel para perfeccionar su estrategia para infligir una derrota duradera a Hamas".