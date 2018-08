¿Practicar yoga, casarte o tomar un coctel a una altura de 167 metros? Solo en Las Vegas

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Se ubica a unos pasos del hotel The LINQ

(CNN Español) – Uno de los atractivos que las grandes ciudades alrededor del mundo están adquiriendo son las ruedas de la fortuna con vistas de 360 grados. Entre las más conocidas están: Singapore Flyer (164 metros); Star of Nanchang (con 160 metros) y London Eye (135 metros).

El tiempo para dar toda una es de 30 minutos. Literal, no hay mucho que hacer más que admirar la vista.

Las Vegas no se podía quedar atrás, y fue el 31 de marzo de 2014 cuando comenzó a funcionar la que, hasta hoy, es la rueda más grande del mundo con 167,7 metros de altura y 28 cabinas para hasta 40 personas cada una.

Entre las actividades que puedes hacer dentro de alguna de las cabinas del High Roller están:

Open Bar in the Sky o mejor conocida como la media hora feliz

Si eres mayor de 21 años, puedes disfrutar de la media hora feliz en la cabina que tiene un bar. Durante 30 minutos tendrás un servicio de bebidas y un barman que te preparará diversos cócteles.

Yoga, un viaje elevado

Una experiencia única en su estilo. Tomarás una clase de una hora (dos vueltas del High Roller) en donde te podrás conectar con tu yo interior mientras disfrutas de la majestuosa vista. Solamente está disponible tres días a la semana: domingos, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana.

Experiencia chocolatera

Si eres fan del chocolate, todos los jueves podrás tomar este viaje al atardecer. La chocolatería Ethel M, junto con su embajador chocolatero, te darán una cata de estos dulces con infusiones de diversos licores y te contarán el origen de cada pieza.

Bodas High Roller

Si pensabas que casarte en tu automóvil, bajo el servicio de Elvis o en una capilla de marihuana no era suficiente en Las Vegas, ahora podrás casarte a varios metros de altura. Para confirmar el costo de cada uno de los paquetes disponibles y lo que incluye, visita su página web.

Hasta el momento, el High Roller posee el récord Guinness de ser la más alta del mundo pero próximamente, aún sin fecha confirmada por inaugurarse, Dubai tendrá la rueda más grande del mundo con 210 metros de altura y bajo el nombre de Dubai eye (El ojo de Dubai).

Abre de 11:30 de la mañana hasta las 2:00 de la mañana, así que los visitantes no tienen pretexto para no subirse. Como recomendación, la mejor hora para hacerlo es al atardecer, tal y como nos lo dijo Shaun Swanger, vicepresidente de The LINQ y atracciones de Caesar’s.