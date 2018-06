Una mamá le dispara a un hombre de Nueva Zelandia que viajó hasta EE.UU. para atacar a adolescente que había conocido en Internet

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Una madre en Richmond, Virginia (Estados Unidos), disparó a un hombre que voló desde Nueva Zelandia a Estados Unidos para atacar a su hija de 14 años, a quien conoció en línea.

Troy George Skinner, de 25 años, llegó a la casa de la niña el viernes pasado, armado con un cuchillo, gas pimienta y cinta adhesiva, según la policía del condado de Goochland.

Había roto el vidrio de la puerta y estaba buscando dentro para abrirla cuando la madre de la chica disparó su pistola, dándole en el cuello. El hombre sobrevivió.

Skinner conoció a la chica en Discord, una plataforma y sitio de chat para jugadores. Después de varios meses, dejó de hablar con él, a pesar de los intentos de Skinner de continuar el contacto.

"No fue invitado aquí, no se esperaba que viniera aquí, le dijeron en el pasado que esta hija ya no deseaba comunicarse con él", dijo el sheriff de Goochland, James Agnew, en una conferencia de prensa el lunes.

Agnew dijo que la madre de la niña no estaba al tanto de la comunicación.

Después de que dejaran de hablar en Internet, Skinner se embarcó en un extenso viaje para ir hasta su casa, volando desde Auckland a Sydney, después a Los Ángeles, a Washington, DC, y luego tomó un autobús a Richmond.

El viaje de varias paradas indicó además una planificación deliberada por parte de Skinner, dijo Agnew.

"Esto no fue al azar, esto no fue espontáneo, esto fue algo muy planificado", agregó.

Skinner luego compró el cuchillo y la cinta adhesiva de una tienda Walmart. Armado y vestido de negro, se dirigió a la casa de la chica.

Según el Richmond Times-Dispatch, la madre de la chica estaba en casa pintando cuando escuchó un golpe. Cuando ella no respondió, Skinner se dirigió a la puerta de atrás, a través de la cual vio a la madre dentro.

"Necesito ayuda, he hecho autostop hasta aquí durante 48 kilómetros", le dijo a través de la puerta.

Al final Skinner tiró un ladrillo de jardinería a través del vidrio de la puerta, incluso cuando la madre le advirtió repetidamente que tenía un arma. Cuando metió la mano por los cristales rotos, disparó dos veces y le dio en el cuello.

Después de llegar a la escena, la policía transfirió a Skinner al Centro Médico VCU, donde actualmente está siendo tratado.

"Él no es la víctima", dijo Agnew. "Esa señora y sus familiares son las víctimas aquí".

"El último hombre que yo esperaría"

Uno de los amigos de Skinner le dijo al New Zealand Herald que estaba conmocionado por las noticias.

"Este fue el último tipo del que yo esperaría que hiciera algo como esto", dijo Shamar Singh, quien ha sido amigo de Skinner durante ocho años.

Según The Herald, Skinner había pedido prestado unos cientos de dólares a Singh hace dos semanas, alegando que estaba visitando a un amigo moribundo en el extranjero.

Singh dijo que Skinner no había estado en problemas con la ley antes.

Agnew dijo a CNN que Skinner ha sido arrestado, pero aún no ha sido fichado, y que "enfrentará una pena mayor por cometer este crimen ya que iba armado con un arma mortal".

Skinner será retenido sin fianza después de su liberación del hospital, y luego será apartado y tendrá una audiencia de fianza en el Tribunal de Distrito de Goochland.