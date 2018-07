Las pifias de los arqueros en el Mundial Rusia 2018: De Gea, Caballero, Muslera...

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Rusia 2018 será recordado por atajadas memorables como las del mexicano 'Memo' Ochoa, el belga Thibaut Courtois y el colombiano David Ospina, pero sobre todo por los vergonzosos errores de arqueros de alto perfil que en algunas ocasiones le significaron la derrota a sus selecciones.

Muchos compararon los errores con el fallo de Loris Karius en la final de la Champions (luego supimos que quedó afectado por el golpe que le dio Ramos, pero fue un error, en todo caso).

De Gea y una confianza inexistente

El primero en protagonizar un error de renombre fue David de Gea, destacado portero del Manchester United y que llegaba con muchas expectativas —al igual que España— al Mundial. Pero su desempeño —al igual que el de España— dejó mucho qué desear.

En el primer partido del equipo, ante Portugal, De Gea fue el directo responsable del empate parcial 1-1 de Portugal por un disparo intrascendente de Cristiano Ronaldo. Desde entonces, De Gea fue un cúmulo de inseguridades bajo el arco por el resto del torneo. El error se prestó para infinidad de memes. Ese partido terminó 3-3.

El error de Caballero que le costó su titularidad

Argentina llegó sin Sergio Romero al Mundial. En el primer partido sufrió el empate 1-1 con Islandia. Y luego, ante Croacia, todo se desmoronó. El partido iba 0-0 y Caballero hizo lo inexplicable: le dejó el el balón en bandeja de plata a Rebic, que sin dudarlo pateó una volea. El partido terminó 3-0 y el portero desde entonces —solo dos partidos más— fue Franco Armani.

Muslera, manos de trapo

Fernando Muslera suele ser un garante de seguridad en Uruguay. Pero este viernes no fue su día. Los charrúas ya iban perdiendo, pero cuando Griezmann se arriesgó desde media distancia con un tiro que no parecía peligroso, Muslera se convirtió en De Gea. Dejó pasar el balón y vaya que él y su equipo lo lamentaron. Uruguay no pudo remontar y quedó eliminado. Griezmann no celebró por su amistad con los uruguayos, y quizá eso ayudó para que Muslera no se sintiera tan mal, esperamos.

El desespero de Neuer

Manuel Neuer es un arquero que sale a jugar con los pies fuera del área —lo llaman arquero líbero— pero ante Corea del Sur, con 1-0 en contra y ya eliminados, salió a buscar la remontada. Perdió el balón y el partido terminó 2-0.