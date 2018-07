George Clooney, herido en accidente en Italia

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Un agente de policía de la comisaría de policía de Olbia en Cerdeña, Italia, confirma a CNN que el actor George Clooney estuvo involucrado en un accidente.



El actor resultó herido en el accidente según informaron las autoridades del lugar a CNN, pero sus lesiones no son severas.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Olbia, Giovani Mannoni, "no se informó de nada grave, no se rompió nada", dijo Mannoni sobre la condición del actor. Pero dijo que la salud del actor deberá ser monitoreada durante 20 días, fuera del hospital.

Mannoni describe los eventos que rodearon el accidente así:

Clooney estuvo involucrado en el accidente alrededor de las 8:15 a.m. CET / 2:15 a.m. ET del martes por la mañana. El accidente ocurrió en la SS125, una calle local, en el área de Olbia-Murta María, en una intersección cerca de un hotel.

Clooney estaba en una motocicleta, sin pasajeros. Un Mercedes colisionó con el vehículo de Clooney, y el actor terminó en el capó del vehículo. Clooney fue llevado al hospital "Giovanni Paolo II" en Olbia, con policías con él en la ambulancia. El hospital realizó una tomografía axial computarizada en él, y no apareció nada grave.

Clooney salió del hospital poco después de 4:00 a.m. ET

Mannoni agrega que la policía está investigando las causas y la responsabilidad del accidente. En el Mercedes solo iba el conductor.

Clooney está de vuelta en la casa en la que se hospeda, dijo el agente de policía de Carabinieri Alberto Cicognani a CNN.

Cicognani estuvo en el accidente esta mañana e hizo el informe, dice.

Cicognani describe que una camioneta Mercdes conducida por un hombre no se detuvo en un giro y golpeó a Clooney y a su motocicleta. El accidente no fue culpa de Clooney, dice.

Cicognai dice que ha hablado con Clooney, quien dice que descansará un par de días y luego reanudará la filmación.

El actor le dijo a Cicognani por teléfono que estaba "bien".