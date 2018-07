Arrestan a Stormy Daniels en un club de striptease de Ohio; su abogado dice que fue una trampa

(CNN) - La actriz de cine para adultos Stormy Daniels fue arrestada este jueves en un club de striptease en Ohio por supuestamente tocar a los clientes en el escenario, violando la ley estatal.

Daniels, que ganó notoriedad después de demandar al presidente Donald Trump tras una supuesta relación, enfrenta tres cargos de delitos menores por tocar ilegalmente a un cliente y será procesada este viernes en la mañana, según documentos de la corte. La mujer pagó una fianza de 6.054 dólares y quedó libre el jueves en la mañana.

Daniels se declarará inocente de los tres cargos, según tuiteó su abogado, Michael Avenatti.

“Hiede a desesperación”, dice Avenatti

Michael Avenatti dijo que su cliente fue puesta en custodia cuando hacía una presentación en un club de striptease en Columbus.

“Fue arrestada por supuestamente permitirle a un cliente que la tocara de manera no sexual, mientras estaba en el escenario. ¿Es en serio?”, tuiteó Avenatti.

“¿Están dedicando recursos de cuerpos de seguridad en operaciones tramposas para esto? Tienen que haber prioridades más altas”, agregó.

Bajo la ley de Ohio, un empleado que regularmente aparezca desnudo o semidesnudo tiene prohibido tocar a los clientes en las instalaciones de un negocio de orientación sexual, a menos que sea un miembro de su familia.

Avenatti dijo que Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, fue arrestada mientras “presentaba el mismo acto que ha hecho en todo el país en cerca de cien clubes de striptease”.

“Esto fue una trampa y fue políticamente motivada. Hiede a desesperación”, dijo el abogado en su tuit. Lucharemos contra todos los cargos falsos“.

¿Tocó a los clientes?

En una probable declaración jurada obtenida por la afiliada de CNN, WSYX, los detectives que estaban en el Club Sirens Gentlemen’s, dijeron que vieron a Daniels quitarse la parte de arriba de su atuendo y forzar las caras de sus clientes hacia su pecho.

“Los agentes también observaron a la señorita Clifford acariciando el pecho de clientes femeninos”, muestran los documentos de la corte municipal del condado Franklin.

Cuando los agentes atestiguaron esas actividades, los tres detectives se acercaron al escenario. Daniels supuestamente se dirigió hacia los detectives, se inclinó, agarró sus caras y las empujó hacia su pecho, dicen los documentos de la corte.

Luego le acarició las nalgas y los senos a la otra agente, según los documentos.

La Policía de Columbus dijo que el arresto de Daniels y de otras dos personas el 12 de julio hizo parte de una “investigación de largo plazo sobre acusaciones de tráfico humano, prostitución y otras violaciones relacionadas”, según un comunicado de su página de Twitter.

Los arrestados fueron Stephanie Clifford (también conocida como Stormy Daniels) de Texas; Miranda Panda, de Marion, Ohio, y Brittany Walters, de Pickerington, Ohio, según la Policía de Columbus. Las tres fueron acusadas de actividades ilegales de naturaleza sexual en un negocio de tipo sexual, según el comunicado.

La policía dijo que Clifford recibió tres cargos por la misma infracción por tocar ilegalmente a tres detectives encubiertos.

Además agregó que desde finales de 2017, las autoridades se enteraron “de actividades ilegales en de varios clubes de entretenimiento para adultos en toda la ciudad”, por lo que han hecho varios arrestos a quienes incumplan con esta ley.

El club Sirens Gentlemen's publicó en su sitio web que Daniels tenía programado presentarse allí el miércoles y jueves. Una persona que respondió el teléfono en el club se negó a hacer algún comentario sobre el hecho.

Daniels acaparó los titulares mundiales por las revelaciones de un supuesto romance con Donald Trump en 2006, y por los 130.000 dólares que ella dice recibió del abogado del magnate en 2016 a cambio de su silencio. La Casa Blanca ha dicho que Trump niega que el romance haya ocurrido, pero el abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, reconoció que hubo un pago.

Daniels demandó a Trump y a su exabogado personal, Michael Cohen, para liberarse de un acuerdo de confidencialidad que ella dice firmó días antes de la elección presidencial de 2016 para evitar que discutiera públicamente el supuesto romance.

Avenatti dice que el pago fue una violación a la ley de financiación de campañas y fue diseñado para suprimir la expresión. Trump dice que él reembolsó personalmente el dinero de ese pago a Cohen.

- Joe Sutton de CNN contribuyó con este reporte.