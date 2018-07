Hombre de 91 años atacado con un ladrillo pide a Dios que perdone a su agresora

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

"Que Dios la perdone por lo que ella me hizo a mí", dice Rodolfo Rodríguez

"Me lastimó, pero no puedo ser su enemigo y decir que la juzgo", dijo Rodolfo Rodríguez, de 91 años

(CNN) - El hombre de 91 años que dice haber sido golpeado con un ladrillo de en Willowbrook, California, no guarda rencor a la mujer que lo agredió, le dijo a KABC, cadena afiliada de CNN.

"Me lastimó, pero no puedo ser su enemigo y decir que la juzgo", dijo Rodolfo Rodríguez a KABC en español este miércoles.

Rodríguez viaja desde Michoacán, México, para visitar a su familia en Willowbrook, unas dos veces al año, dijo su nieto Erik Mendoza a CNN este miércoles. Da un paseo por el vecindario todos los días después del almuerzo.

Fue en una de estas caminatas que, el 4 de julio, pasó junto a una mujer y una niña pequeña. La mujer lo agredió sin previo aviso, golpeándolo con un ladrillo de concreto e incentivando a un grupo de hombres para golpearlo, dijo.

"Ni siquiera me acerqué a su niña", dijo Rodríguez a CNN. "La pasé y ella me empujó y me golpeó hasta cuando pudo", detalló.

Su nieto dice que Rodríguez sufrió fractura de mandíbula, rotura de pómulos, fractura de dos costillas, e incontables hematomas.

Misbel Borjas pasaba por el lugar de los hechos cuando vio a la mujer golpeando repetidamente a Rodríguez en la cabeza con un bloque de concreto, dijo.

"La oí decir: 'vuelve a tu país, vuelve a México'", le dijo por teléfono a CNN. "Cuando traté de grabarla en video con mi teléfono celular, ella lanzó el mismo ladrillo de concreto e intentó golpear mi auto", agregó.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Angeles arrestó a Laquisha Jones, de 30 años, informó KABC.

Rodríguez le dijo a KABC que estaba agradecido de que la hayan arrestado, pero no está resentido ni con ella ni con los hombres que lo agredieron. Aseguró que cualquier castigo debería venir de la ley.

"Que Dios la perdone por lo que me hizo", le dijo a KABC.

Él desea que Dios bendiga a la mujer y a él mismo, agregó.

La familia de Rodríguez comenzó una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir sus costos médicos. La campaña ha recaudado más de 304.000 dólares, muy por encima de su meta inicial de 15.000 dólares. Rodríguez le dijo a KABC que está agradecido por el apoyo de la comunidad y quienes lo han ayudado.

Andrea Diaz, Jason Hanna, Stella Chan y Paul Vercammen, de CNN, contribuyeron a este informe.