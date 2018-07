Madre de niña de 6 años que protagonizó la grabación de ProPublica se reunirá con su hija

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La madre de una pequeña de 6 años cuyo llanto desgarrador se escuchó en un audio obtenido en un centro de detención del Gobierno tras ser separadas en la frontera, fue puesta en libertad por las autoridades de inmigración este miércoles.

Cindy Madrid estaba en el centro de detención de Port Isabel en Texas. Ahora va camino de Arizona, donde espera ver a su hija, Allison, que se encuentra en una instalación allí.

LEE: Nueva medida en EE.UU. busca alejar a los inmigrantes solicitantes de asilo de las fronteras

Madrid, originaria de El Salvador, le dijo a CNN que estaba "muy contenta de haber sido puesta en libertad" y que "no podía esperar para ver a su pequeña".

Madre e hija fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México debido a la política de "tolerancia cero" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto al cruce ilegal de la frontera. Una política que fue revocada tras un fuerte rechazo a nivel internacional.

Tras ser separada de su hija, el llanto de la menor fue escuchado en todos los rincones del país en una grabación de audio que publicó la organización de investigación sin fines de lucro ProPublica. En el audio se escucha el llanto de unos menores en un centro de detención la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Todos los menores en el audio habían sido separados de sus padres.

Madrid reconoció la voz de su hija en ese audio.

En la grabación se escucha a Allison rogar a los funcionarios de inmigración que llamen a su tía. La pequeña les recita su número de teléfono, un número que su madre contó que le hizo memorizar durante su viaje de 17 días desde su país natal, El Salvador, hasta la frontera de Estados Unidos.

"Mi mamá me dijo que yo me iría con mi tía y que ella me vendría a recoger lo más rápido posible", se escucha decir a Allison en el audio.

MIRA: Madre e hija fueron separadas al cruzar la frontera, un mes después esta fue su emotiva reunión

La persona que hizo la grabación le entregó el audio a la abogada de derechos civiles Jennifer Harbury, quien a su vez se lo entregó a ProPublica.

"No quiero que detengan a mi papá", se escucha susurrar a un menor en español en la grabación. "No quiero que lo deporten".

También se escuchan los llantos de "mamá" y "papá" de varios pequeños. Un adulto que se oye en la grabación compara el llanto desgarrador de los pequeños con una "orquesta".

El clip de audio fue ampliamente compartido en línea. También lo escucharon los periodistas que cubren la Casa Blanca, antes del inicio de una rueda de prensa.

El mes pasado, Madrid le dijo a CNN que ella y su hija habían abandonado El Salvador porque quería ofrecer a su pequeña algo más que la pobreza y la violencia de su tierra natal. Según Madrid, casi le quitaron a Allison de sus brazos en una ocasión durante un intento de secuestro en un mercado.

MIRA: Más de 30 celebridades leen el estremecedor relato de una madre hondureña que fue separada de su hijo: #MyNameIsMirian

Supuestamente, Allison iba a ser puesta en libertad pronto, una vez se obtuvieran los resultados de las pruebas de ADN.

Madrid asegura que está orgullosa de su hija y dice que Allison es una niña "muy inteligente". Dice que su hija "se ha hecho famosa por una buena razón".

Según el reportero de CNN Gary Tuchman, lo más pronto que podría tener lugar el reencuentro entre madre e hija es este viernes.

- Emanuella Grinberg y Jamiel Lynch, de CNN, contribuyeron a este reporte.