Las preguntas que debes hacer a tus hijos si quieren usar redes sociales

(CNN) - Te lo ha pedido durante meses y ha llegado el momento: tu hijo (o hija) ya tiene un teléfono móvil. Es inevitable que ahora quiera usar redes sociales. Un tema que asusta a muchos padres. ¿Por qué?

Sabemos que las redes sociales no siempre son una experiencia agradable. ¿Cómo suponer que los niños sabrán lidiar con mensajes insensibles, gente superficial, problemas de privacidad e incluso FOMO (siglas de 'Fear of Missing Out', el miedo a no enterarse de algo, lo que hace que los usuarios estén siempre enganchados a las redes), cuando ni los adultos se comportan de forma adecuada?

Además, aunque la mayoría de las redes exigen una edad mínima de 13 años, los niños comienzan a querer usarlas mucho antes.

Por supuesto que es normal estar preocupados, pero lo cierto es que muchos de los niños que usan las redes lo hacen de forma sana y segura, especialmente si los padres les apoyan. Y si preparamos a nuestros adolescentes para el éxito, mantenemos abiertas las líneas de comunicación y nos mantenemos al tanto del mundo de las redes sociales de nuestros adolescentes, cualquier problema que encuentren probablemente sea un bache y no una barricada.

Para lograrlo, hablar y escuchar es clave. No solo para sus vidas en redes sociales, sino también en su futuro, porque se vivirá en las redes sociales y los niños necesitan aprender a manejarse.

Aquí hay algunas ideas sobre cómo iniciar las conversaciones: lo mejor es encontrar un momento de inactividad para hablar con ellos. Es posible que sepan mucho más de lo que tú crees, así que asegúrate de que lo demuestren. Puedes revisar este guión para usarlo como está o como punto de partida, lo que vaya mejor en tu caso.

Pregunta a tu hijo: ¿Qué app(s) quieres usar y por qué?

Las mejores respuestas:

Quiero usar Snapchat porque todos mis amigos lo usan y es muy divertido. Y Musical.ly porque algunos de los cantantes son muy buenos.

Instagram es genial porque puedo seguir a mis famosos favoritos y enviar mensajes a mis amigos en un mismo sitio.

Toda nuestra familia está en Facebook, así que quiero estar en contacto con ellos. Pero también quiero una cuenta en WhatsApp porque no usa los datos.

Sigue: ¿Hay algo en esas aplicaciones que no sea bueno? ¿Algo por lo que debería preocuparme?

Mejores respuestas:

Sí, todas las redes sociales tiene cosas malas. La gente publica cosas raras y pueden ser infames, pero no quiero usar las redes para eso. Solo quiero pasarlo bien con mis amigos.

Bueno, creo que sí. Probablemente como acoso en línea y extraños y esas cosas. Pero sé cómo usar las configuraciones, por lo que no me preocupa, te lo enseñaré.

Probablemente, pero teprometo contarte si pasa algo o si veo algo molesto.

Moraleja: Cuando los adolescentes dicen que quieren usar las redes sociales para mantenerse conectados con sus amigos, esa es una buena señal. Si su respuesta es más como intentar ser famoso o "presumir" de alguna manera, es más problemático, y podría llevar a un comportamiento arriesgado en su búsqueda de fama en línea. Además, importa qué plataformas quiere usar tu hijo, ya que cada una tiene sus propias características y desafíos. Kik Messenger y Mappen, por ejemplo, vienen con más riesgos potenciales que, por ejemplo, Twitter e Instagram, que usan algoritmos para filtrar comentarios abusivos.

Pregunta a tu adolescente: ¿Qué clase de comunicaciones no deben darse en redes sociales?

Mejores respuestas:

Si estoy en una pelea con alguien, no va a resolverse por texto o redes sociales: tenemos que hablar.

La gente no debería publicar o compartir cosas sexys porque puede terminar en cualquier lugar, y eso sería muy embarazoso. También publicar información privada, como mi número de teléfono, sería estúpido.

A veces la gente dice cosas crueles, incluso sobre la raza o ser gay. Creo que puede parecer demasiado fácil y las personas se vuelven tontas cuando no tienen que mirar a los ojos a los demás.

Seguimiento: ¿Qué pasa si tu amigo o amiga publica una fotografía o video sexy? ¿Sería difícil no hacerlo también? Si le dejan comentarios positivos, ¿cómo te haría sentir?

Mejores respuestas:

Algunos de mis amigos publican cosas así, y me siento un poco avergonzado por ellos. Incluso les dije que las despublicaran. Pero no me hace querer hacerlo porque no quiero invitar a la gente a comentar sobre mi cuerpo.

Supongo que sería extraño ver eso, y podría sentir que me gusta la publicación para que no se sienta mal, pero con todos los filtros y aplicaciones de mejora de selfies como Facetune, de todos modos no es real.

Podría estar un poco celosa si recibiera muchos comentarios agradables, pero preferiría obtener buenos comentarios para otras cosas, como ganar un partido de fútbol o escribir una historia interesante.

Sigue: En general, ¿qué crees que hay que tener en cuenta antes de publicar algo en redes?

Mejores respuestas:

Principalmente, que todo en internet es permanente y se puede compartir, así que debería pensar cómo me sentiría si algo que creía que era privado se hiciera público y luego decidir publicarlo o no.

Si algo que publico enojaría a alguien, entonces no debería hacerlo. Por eso siempre les pregunto a mis amigos antes de publicar fotos de ellos.

A veces podría olvidarlo, pero creo que ayudaría a imaginar si en mi futuro yo querría que alguien que decide quién entra en la universidad, o la abuela o incluso tú vean algo tonto que publiqué sin pensarlo. Incluso esperar unos segundos para pensar primero probablemente sea útil.

Moraleja: es bueno que los adolescentes piensen por qué quieren publicar algo, para quién lo publican y qué expectativas pueden tener sobre las reacciones que van a tener. Es normal que los adolescentes busquen atención y exploren su sexualidad, pero hacerlo en las redes sociales es arriesgado. Pensar en las consecuencias no es la habilidad más fuerte de un adolescente debido al desarrollo del cerebro, pero si pueden detenerse unos segundos para pensar por qué están publicando algo y cuál podría ser el impacto, podría ayudar a prevenir problemas. Cometerán errores, pero un poco de atención puede ser muy útil.

Pregúntale a tu adolescente: ¿Sabes qué hacer si alguien es malo, te acosa, te acecha o hace algo que te parezca sospechoso?

Las mejores respuestas:

Parte de esto no es publicar cosas sospechosas o malas, sino que también ayuda a saber cómo usar las configuraciones y cómo reportar y bloquear personas.

¡No respondería a esa persona porque he visto a gente meterse en peleas y volverse loca y no quiero todo ese drama!

Bloquearía a esa persona y la reportaría y te lo contaría, sobre todo si la persona no para.

Pregunta de seguimiento: ¿Puedes explicarme cómo funciona tu aplicación favorita y cuáles son las configuraciones?

Mejores respuestas:

Por supuesto. Lo más importante con Snapchat es mantener esta configuración en "Amigos" para que no te contacten desconocidos. También me aseguraría de usar el modo fantasma en este mapa...

Comenzaría con una cuenta privada en Instagram, pero la predeterminada es pública, así que aquí es donde la cambias. Y luego, si alguien es malo, así es como bloquearlos...

Quiero una cuenta Musical.ly pública, pero es probable que no me dejes, así que aquí es donde haces una cuenta privada...

Moraleja: tú y tu hijo adolescente deben entender la aplicación que están usando: quién puede ver sus publicaciones, quién puede contactarlos y cómo usar la configuración para estar lo más seguros posible. Este es un buen momento para descargar su aplicación favorita, hacer que tu hijo te guíe en cómo usarla y observar la configuración.

Pregúntale a tu adolescente: ¿Qué podría hacerte estallar en las redes sociales y qué puedes hacer al respecto?

Mejores respuestas:

Creo que me entristecería si viera fotos de una fiesta a la que no fui invitado, pero supongo que hablaría con esa persona cara a cara sobre cómo me siento.

A veces la gente parece estar siempre en el mejor momento y siempre felices, y si no me siento así, es deprimente. Trataría de recordar que lo que la gente publica en las redes sociales no es como es toda su vida, y podría hacer otra cosa que me haga sentir bien conmigo mismo.

Creo que si publicara algo y a nadie le gustara, me sentiría abatido. Creo que sería útil hablar contigo si sucede mucho y también recordar que mis publicaciones en las redes sociales no son todo mi ser, que no conseguir un "me gusta" no significa que la gente no me quiera.

Seguimiento: ¿Qué crees que deberíamos hacer si uno o ambos notamos que estar en las redes sociales te da ansiedad o te deprime, o que te quita demasiado tiempo?

Mejores respuestas:

Como no me dejas usar mi teléfono durante la cena o antes de acostarme, no creo que lo use demasiado, pero creo que podría tomarme un descanso si dejara de ser divertido.

Tengo algunos amigos obsesionados con sus Snapstreaks, así que pensé que podría ser importante para mí, pero si comienzo a sentir como presión, supongo que hablaría con mi amigo para que pudiéramos acordar juntos a tomar un descanso.

Sé que a veces me enojo cuando tratas de hablar conmigo sobre cosas, así que no creo que te sirva si amenazas con quitarme el teléfono o algo así. Pero si notas que estoy deprimido y no lo veo, tal vez puedas decírmelo y podamos hacer algo divertido juntos para tomar un descanso y luego hablar.

Seguimiento: ¿Cuáles deberían ser nuestros límites en cuanto a la cantidad y frecuencia de uso de las redes sociales?

Mejores respuestas:

Supongo que podemos agregarlo a nuestro Acuerdo Familiar sobre Medios, por lo que no lo usaré durante las clases, la cena o cuando vaya a la cama. Y si estoy totalmente obsesionado y no presto atención a nada más, me gustaría que me lo cuentes.

Si mis calificaciones bajan o dejo de hacer otras actividades, entonces creo que es un problema.

¿Sabes cómo a veces trato de hablar contigo mientras estás en Facebook y no estás escuchando? Aceptemos que ambos no haremos eso.

Moraleja: es útil establecer las expectativas antes de descargar la aplicación. Esto posibilita mayor aceptación y menos discusión cuando cometen errores inevitables. También es importante hablar sobre las ventajas y desventajas de las redes sociales y cómo a veces puede hacer que las personas se sientan presionadas. Finalmente, es clave tener un buen modelo a seguir. Si estás trabajando con tu propio uso de las redes sociales, sé abierto y trabaja en equipo para encontrar el equilibrio.

Pregúntale a tu adolescente: El trato es que voy a hacer controles aleatorios al azar de tu teléfono, y necesitaré tus nombres de usuario y contraseñas en las redes sociales. Mi objetivo no es espiar o hacer un seguimiento de todo lo que haces, ¿cómo lidiarías con ello?

Mejores respuestas:

Eso parece justo. Sé que estás pagando por el teléfono, así que entiendo que deberías poder tener acceso. Además, he tenido amigos que querían la ayuda de sus padres con material en las redes sociales pero no sabían cómo preguntar, por lo que probablemente sea bueno si saben lo que está sucediendo.

Quiero decir, necesito algo de privacidad, pero entiendo que no vas a leer todos y cada uno de los textos que envío. Tal vez podamos estar de acuerdo en que solo te sentarás a hablar conmigo sobre cosas realmente malas y no por cosas como memes tontos.

No me gusta, pero si eso es lo que se necesita, está bien. Probablemente me ayude a detenerme a pensar en lo que estoy publicando si sé que es posible que lo veas.

Moraleja: hay algunas pruebas de que tratar de rastrear todo lo que hace tu hijo es contraproducente: los niños crean cuentas secretas y dejan de hablar abiertamente sobre lo que sucede porque se sienten espiados. Para evitar esto, es importante enmarcarlo bien: lo estás haciendo para apoyarlos. Por supuesto, si rompen una regla que ha establecido, las consecuencias son apropiadas, pero en general, es mejor utilizar cada error como un momento de aprendizaje.

Pregúntale a tu hijo: ¿Podrías compartir algunas cosas divertidas conmigo, así que no me siento tan viejo y podemos divertirnos juntos?

Mejores respuestas:

¡Sí!

¡Por supuesto!

Totalmente

Moraleja: muchas de estas aplicaciones tienen funciones divertidas que puedes compartir y contenido para conversar que ofrece algo que no siempre es fácil de encontrar: la conexión con tu adolescente. ¡Encuentra donde están, mantén conversaciones continuas, mantente involucrado y diviértete cuando sea posible!