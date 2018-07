¿Por qué rayos invitaría Trump a Putin para otra reunión? Aquí algunas teorías

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Habrá veredictos, votos, ¿y ahora Vlad? Todo terminará con un desfile de victoria. Este otoño va a estar bueno en Washington.



Si pensabas que la confluencia de los agentes estadounidenses acusando a los agentes rusos justo antes del tiempo a solas de Trump con el presidente de Rusia a Vladimir Putin y su posterior conferencia de prensa era incómoda, tu cabeza va a girar en unos pocos meses, cuando el fiscal especial Robert Mueller enjuicie al expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, y luego los votantes se dirigen a las urnas.

Agregando a esto, la Casa Blanca ahora invitó a Putin a Washington para otra cumbre este otoño y trabajará en asuntos que discutieron en privado en Helsinki esta semana. Hora y fecha por ser definidos. (Y aún no se sabe si Putin ha aceptado).

Aunque Trump moduló la forma en que equiparó el "¿quién, nosotros?" de Putin negando la interferencia electoral con las acusaciones unidas de la comunidad de inteligencia de EE. UU., él nunca ha aceptado por completo la idea de que Rusia sea un enemigo. Incluso consideró la idea de dejar que los rusos interroguen a un exembajador de Estados Unidos en Rusia.

La protesta y la fractura resultante de su propio partido por sus acciones no resonaron con Trump, sino que lo llevaron a invitar a Putin a volver a por más.

Pero, ¿qué están pensando en la Casa Blanca? ¿Por qué poner a Trump y a Putin en el mismo lugar tan pronto después del caos legítimo causado por el de esta semana? Eso queda por explicar o comprender.

Aquí hay algunas teorías:

Tal vez es un intento de ir en una dirección cuando todo el mundo espera que vayas en la otra. No huyas, al contrario, avanza de frente hacia una tormenta de críticas bipartidistas (y ha sido una tormenta) sobre la última y profunda imperfección de Trump con Putin. Incluso el propio jefe de inteligencia de Trump dijo el martes que no sabía lo que sucedió a puertas cerradas en Helsinki con los dos hombres y sus traductores. Los rusos parecen pensar que hubo algún tipo de acuerdo militar. Trump no ha hablado de eso.

Tal vez ellos piensen que la mejor manera para que Trump repare el daño de su primera reunión es reemplazarlo por una segunda cumbre más fuerte.

Tal vez es solo un intento anticuado de cambiar el tema. ¿Cambiará repentinamente la cobertura de noticias de la debacle en Helsinki y sus repercusiones a lo que sucederá en la próxima reunión? Parece más probable que este nuevo desarrollo, si Putin acepta, mantendrá la historia en los titulares aún más tiempo.

También podría ser -y esta es la razón más astuta y fantasiosa posible- que Trump vea valor en la capa de crítica que enfrentó por parte de los funcionarios.

Queda por ver si los legisladores republicanos continúan en desacuerdo con el presidente. Los votantes republicanos, por su parte, en su mayoría todavía están con él. Solo el 21% dijo que desaprobaba su desempeño en la cumbre, en comparación con el 83% de los demócratas y el 53% de los independientes, en una nueva encuesta de CBS News.

El estratega republicano Josh Holmes, quien dijo que todo el fiasco de la cumbre fue manejado mal, también dijo recientemente que Trump motiva a su base al mantener la investigación de Rusia en las noticias.

"Lo que el presidente está haciendo al continuar discutiendo la investigación [sobre acusaciones de colusión entre su campaña y Rusia] y la 'caza de brujas' entre comillas, particularmente en el horario estelar de Fox [Noticias], es hacer más que lo que ha hecho cualquier legislativo para movilizar a los votantes de base", dijo Holmes al Lexington Herald-Leader.

Es difícil creer que cualquier beneficio de mantener la investigación de Rusia en las noticias se extienda a la increíble crítica que Trump ha visto en los legisladores de su propio partido a sus errores con Putin sobre el tema de la interferencia en las elecciones rusas de 2016.

Pero habrá muchas oportunidades para que Trump hable sobre Putin y la investigación.

El calendario ya estaba lleno con los dos juicios de Manafort (¡sí, dos!) que están programados para comenzar el 25 de julio y el 17 de septiembre.

Luego está el día de las elecciones del 6 de noviembre.

Para un descanso de Rusia, también habrá una audiencia de confirmación para Brett Kavanaugh antes del día de las elecciones (los republicanos lo quieren confirmado antes) y, pocos días después de las elecciones, el gran desfile militar Trump ordenó que después de estar celoso de la que él vio en Francia.